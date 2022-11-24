الجالية اليهودية في طهران تقف إلى جانب "النظام الإيراني" و"تدين الاضطرابات في البلاد"

الجالية اليهودية في طهران تقف إلى جانب النظام الإيراني

على خلفية استمرار "مظاهرات الحجاب" التي تجتاح إيران، إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، تتواصل محاولات السلطات الإيرانية لصد المتظاهرين. في غضون ذلك، تلقى "النظام دعمًا مفاجئًا"، عندما نشرت "لجنة المجتمع من أجل يهود طهران" رسالة تدين الاحتجاجات علنًا.

وكتبت في رسالة نُشرت على موقع "iranjewish" أن "هذا يعد إدانة للاضطرابات الأخيرة في البلاد التي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص في بلادنا، فضلاً عن العديد من الخسائر المالية للبلاد.

وأعلنت الجالية أنها كانت دائما تطيع موقف المرشد الأعلى، مثل أبناء وطننا، وأنها كانت في جبهة المواجهة، مع أولئك الذين عطلوا النظام والأمن،وتابعت "المجتمع يعلن أن أعداء النظام يخلقون حالة من عدم الأمان من خلال استهداف وحدة الشعب. وفي الأيام الأخيرة، وقعت أحداث وحوادث مؤسفة في بلدنا الحبيب، مما أضر بقلوب الموالين له". ونطلب كجالية من جميع أبناء وطننا الغالي عدم استقطاب البلاد ومناقشة بعض القضايا، ونأمل أن نرى في المستقبل القريب الوحدة والسلام والأمن والسعادة في بلدنا الحبيب."