احتجاجات في شنغهاي على سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار كوفيد -19

نزلت حشود غاضبة إلى شوارع شنغهاي في وقت مبكر من يوم الأحد للمطالبة بإنهاء عمليات الإغلاق، في الوقت الذي تكافح فيه الصين احتجاجات عامة متصاعدة ضد سياسة عدم انتشار كوفيد.

أثار حريق مميت يوم الخميس في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين، موجة من الغضب حيث ألقى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باللوم على عمليات إغلاق كوفيد الطويلة في المدينة لعرقلة جهود الإنقاذ.

في شارع وولوموكي وسط شنغهاي، المسمى باسم اورومكي بلغة الماندرين، في مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وحدد موقعه الجغرافي لوكالة فرانس برس، يمكن سماع بعض المتظاهرين وهم يهتفون "شي جين بينغ، تنحى! CCP، تنحى!" في عرض نادر للمعارضة العامة للقيادة العليا في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو التقطه شاهد عيان يوم الأحد أشخاصا يتجمعون في وسط شنغهاي حدادا على 10 ضحايا قتلوا في حريق أورومتشي.

ونُظم حراس آخرون في جامعات في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمنشورات منتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.