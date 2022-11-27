احتجاجات في شنغهاي على سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار كوفيد -19

وتأتي الاحتجاجات على خلفية تصاعد الإحباط العام من نهج الحكومة الصينية الذي لا يتسامح مطلقا مع كوفيد

نزلت حشود غاضبة إلى شوارع شنغهاي في وقت مبكر من يوم الأحد للمطالبة بإنهاء عمليات الإغلاق، في الوقت الذي تكافح فيه الصين احتجاجات عامة متصاعدة ضد سياسة عدم انتشار كوفيد.

أثار حريق مميت يوم الخميس في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين، موجة من الغضب حيث ألقى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باللوم على عمليات إغلاق كوفيد الطويلة في المدينة لعرقلة جهود الإنقاذ.

في شارع وولوموكي وسط شنغهاي، المسمى باسم اورومكي بلغة الماندرين، في مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وحدد موقعه الجغرافي لوكالة فرانس برس، يمكن سماع بعض المتظاهرين وهم يهتفون "شي جين بينغ، تنحى! CCP، تنحى!" في عرض نادر للمعارضة العامة للقيادة العليا في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو التقطه شاهد عيان يوم الأحد أشخاصا يتجمعون في وسط شنغهاي حدادا على 10 ضحايا قتلوا في حريق أورومتشي.

ونُظم حراس آخرون في جامعات في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمنشورات منتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال شخص حضر احتجاجات شنغهاي لكنه طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إنهم وصلوا إلى التجمع الساعة 2:00 صباحا ليروا أن "مجموعة من الناس كانت في حداد وتقدم الزهور على الرصيف، ومجموعة أخرى من الناس كانت تردد الشعارات".

واضافوا "كانت هناك اشتباكات طفيفة ولكن بشكل عام كانت هناك اشتباكات متحضرة لتطبيق القانون".

واضافت "وفي النهاية، اقتادت الشرطة شخصين لأسباب غير معروفة".

سارعت السلطات إلى الحد من النقاش عبر الإنترنت حول الاحتجاج، حيث تم حذف العبارات المتعلقة بالزيارة من منصة Weibo الشبيهة بتويتر فور ظهور لقطات للتظاهرات.

وتأتي الاحتجاجات على خلفية تصاعد الإحباط العام من نهج الحكومة الصينية الذي لا يتسامح مطلقا مع كوفيد وتتبع مسيرات متفرقة في مدن أخرى.