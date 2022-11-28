آلاف المتظاهرين ضد سياسة "صفر كوفيد" في الصين

أدّينا النشيد الوطني ونشيد الأممية وهتفنا الحرية ستنتصر، لا لاختبارات الـ بي سي آر، نريد طعامًا، لا للإغلاق

نزل الآلاف إلى الشوارع الأحد في بكين وشنغهاي وفي ووهان ومدن أخرى في الصين رفضًا للإغلاق، وهتف بعضهم شعارات معارضة للنظام، في احتجاج نادر على حُكم الرئيس شي جينبينغ وسياسته "صفر كوفيد" الصارمة التي يفرضها منذ نحو ثلاث سنوات.

الأحد، سجّلت الصين 36506 إصابات بكوفيد، وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة، حتى لو أن هذا الرقم ضئيل بالنسبة إلى بلد كالصين يعد 1,4 مليار نسمة. وتراجعت سوق الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 3% الاثنين بعد تظاهرات عبر البر الرئيسي للصين احتجاجًا على سياسة بكين الصارمة "صفر كوفيد".

وتثير استياء الشعب الصيني القيود الواسعة النطاق والطويلة الأمد عند اكتشاف أيّ إصابة، مرورا بالحجر الصحي المنهجي لحالات مُخالِطة في مخيّمات، وصولًا إلى طلب فحوص سلبيّة للكشف عن الفيروس بشكل شبه يومي.

ولعب حريق أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ دورا في تأجيج الاستياء فقد أودى بعشرة أشخاص الخميس، وسط تأخر وصول أجهزة الإنقاذ بسبب العزل المفروض.

تجمّع حشد في شارع ولوموتشي (اورومتشي) في وقت سابق خلال النهار وأظهر شريط فيديو تمّ تداوله بشكل واسع على الإنترنت، وهم يردّدون هتافات "شي جينبينغ، استقيل!"، في تعبير نادر عن عداء للرئيس والنظام في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

Hector RETAMAL / AFP يواجه ضباط الشرطة رجلاً أثناء قيامهم بإغلاق شارع Wulumuqi ، المسمى باسم Urumqi في الماندرين، في شنغهاي في 27 نوفمبر 2022 ، في المنطقة التي وقعت فيها احتجاجات ضد سياسة الصين لعدم وجود كوفيد في الليلة السابقة بعد حريق مميت في أورومتشي ، العاصمة. في منطقة شينجيانغ.

وفرّقت الشرطة المحتجّين صباحًا، ثمّ بعض الظهر تجمّع مئات الأشخاص في المنطقة نفسها، وفق ما قال شاهد لفرانس برس.

وقد تظاهر مئات الأشخاص بعد ظهر الأحد في وسط شنغهاي صامتين وهم يحملون أوراقًا بيضاء، في خطوة أصبحت رمزًا للاحتجاج على الرقابة في الصين، وورودًا بيضاء عند عدد من مفارق الطرق. كما تظاهر المئات مساء الأحد في مدينة ووهان بوسط الصين احتجاجًا على القيود الصحّية.

وفي بكين، تظاهر الأحد ما بين مئتي و300 طالب من جامعة تسينغهوا المرموقة، وفق ما ذكر شاهد لفرانس برس وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الشاهد إنّه عند الساعة 11,30 (03,30 ت غ)، بدأت طالبة برفع ورقة بيضاء وانضمّت إليها نساء أخريات.

وأضاف الشاهد "أدّينا النشيد الوطني ونشيد الأممية وهتفنا الحرية ستنتصر، لا لاختبارات الـ بي سي آر، نريد طعامًا، لا للإغلاق، نريد الحرّية".

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأحد أن واحدا من مراسليها في الصين كان يغطي احتجاجات في شنغهاي ضد سياسة "صفر كوفيد" الصارمة قد اعتُقل و"تعرض للضرب بأيدي الشرطة".