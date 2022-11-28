طالبان باكستان تعلن انتهاء وقف إطلاق النار وتأمر بشن هجمات في أنحاء البلاد

مع استمرار العمليات العسكرية ضد الحركة في مناطق مختلفة ... لذلك من الضروري أن تقوموا بهجمات أينما استطاعت

أفاد بيان صادر عن حركة طالبان الباكستانية، اليوم الاثنين، أن الحركة ألغت وقف إطلاق نار الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة في يونيو/حزيران المنصرم، وأمرت مسلحيها بشن هجمات في جميع أنحاء البلاد.

وقال البيان "مع استمرار العمليات العسكرية ضد المجاهدين في مناطق مختلفة ... لذلك من الضروري أن تقوموا بهجمات أينما كان ذلك ممكنا في جميع أنحاء البلاد".

ورغم أن طالبان الأفغانية منفصلة عن تلك طالبان الباكستانية، إلا أن الحركتين تتشاركان الفكر ذاته. وتتحمّل الحركة المسؤولية عن عشرات الهجمات وسقوط مئات القتلى في أنحاء باكستان منذ ظهرت عام 2007.

وكانت حركة طالبان باكستان، قد سيطرت على مساحات واسعة من الحزام القبلي في باكستان لمدة طويلة إذ فرضت تطبيق نسخة مشددة من الشريعة الإسلامية.

وبينما تم طرد معظم مقاتليها من باكستان ودفعهم للتوجه إلى أفغانستان المجاورة منذ العام 2010، إلا أنهم باتوا في موقع قوة منذ عودة طالبان الأفغانية إلى السلطة في كابول.

وكانت الحركة قد اتفقت على وقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية في حزيران/يونيو المنصرم، لكن الطرفين شددا مرارا على أنه تم تجاهل الهدنة بينما اندلعت مواجهات عديدة.