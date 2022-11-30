باكستان: مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في عملية انتحارية في غرب البلاد

من جهتها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية في بيان لها مسؤوليتها عن الاعتداء

أعلن مصدر في الشرطة في باكستان، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة 23 آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، في عملية انتحارية استهدفت شرطيين كانوا يرافقون فريقا مكلفا التلقيح ضد شلل الأطفال في غرب باكستان وتبنتها حركة طالبان الباكستانية.

وقال المسؤول الكبير في الشرطة في كويتا أزهر مهاسر، إن "انتحاريا استهدف شاحنة للشرطة كانت تستعد لمواكبة فريق التلقيح"، مشيرا إلى مقتل "شرطي وامرأة وطفل".

ومن جهتها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية في بيان لها مسؤوليتها عن الاعتداء.

وكانت حركة طالبان الباكستانية، قد أعلنت في بيان لها الاثنين الماضي، أن الحركة ألغت وقف إطلاق نار الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة في يونيو/حزيران المنصرم، وأمرت مسلحيها بشن هجمات في جميع أنحاء البلاد.