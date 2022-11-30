أفغانستان: مقتل 16 وإصابة 24 آخرين في انفجار في مدرسة قرآنية

وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون

أفاد مصدر طبي، اليوم الأربعاء، أنه قتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 24 في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك في شمال أفغانستان.

وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان طلب عدم الكشف عن هويته "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون".

وكان مصدر في الشرطة في باكستان، قد أعلن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة 23 آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، في عملية انتحارية استهدفت شرطيين كانوا يرافقون فريقا مكلفا التلقيح ضد شلل الأطفال في غرب باكستان وتبنتها حركة طالبان الباكستانية.