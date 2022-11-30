English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • آسيا
  • أفغانستان: مقتل 16 وإصابة 24 آخرين في انفجار في مدرسة قرآنية

أفغانستان: مقتل 16 وإصابة 24 آخرين في انفجار في مدرسة قرآنية

i24NEWS - AFP

دقيقة 2
صحفي أفغاني يصور موقع انفجار قنبلة في كابول ، أفغانستان ، 10 يوليو 2021.
AP Photo/Rahmat Gulصحفي أفغاني يصور موقع انفجار قنبلة في كابول ، أفغانستان ، 10 يوليو 2021.

وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون

 أفاد مصدر طبي، اليوم الأربعاء، أنه قتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 24 في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك في شمال أفغانستان.

Video poster

وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان طلب عدم الكشف عن هويته "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون".

وكان مصدر في الشرطة في باكستان، قد أعلن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة 23 آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، في عملية انتحارية استهدفت شرطيين كانوا يرافقون فريقا مكلفا التلقيح ضد شلل الأطفال في غرب باكستان وتبنتها حركة طالبان الباكستانية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق