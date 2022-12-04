ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا ورفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى

نفث جبل سيميرو سحبا من الرماد الساخن وسيولا من الحمم معلنا ثورانه بعد عام بالضبط على ثورانه

نفث جبل سيميرو في إندونيسيا الأحد سحبا من الرماد الساخن وسيولا من الحمم البركانية، معلنا ثورانه، ما دفع بالسلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

وأدى ثوران أعلى جبل في جزيرة جاوا الإندونيسية، على مسافة نحو 800 كيلومتر جنوب شرق العاصمة جاكرتا، إلى إجلاء سكان القرى المجاورة، بعد عام بالضبط من آخر ثوران كبير للبركان أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وجهزت السلطات ملاجئ للسكان الذين باشروا بإخلاء القرى المجاورة.

وقال الناطق باسم مركز البراكين والتخفيف من حدّة الكوارث الجيولوجية هندرا غوناوان لقناة "كومباس تي في" التلفزيونية إن رفع مستوى التأهب "يعني أن الخطر يهدد الأماكن المأهولة ونشاط البركان تصاعد".

من جهته، أشار الناطق باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدّة الكوارث عبد المهاري في بيان إلى أن "انهيارات بركانية ساخنة" ناجمة عن أكوام من الحمم البركانية عند فوهة البركان البالغ ارتفاعه 3676 مترا، انزلقت بعد ثورانه.

ولم يبلغ عن وقوع وفيات أو إصابات على الفور، لكن غوناوان نصح سكان المنطقة بالبقاء بعيدين ثمانية كيلومترات على الأقل من فوهة الجبل بعد رفع مستوى التأهب من ثلاثة إلى أربعة.

كما طُلب من السكان تجنب منطقة جنوبية شرقية تبعد 13 كيلومترا على امتداد نهر في الاتجاه الذي كان الرماد يسير فيه.

وقال باتريا دوي هاستيادي الناطق باسم وكالة التخفيف من حدّة الكوارث في لوماجانغ إن معظم سكان القريتين الأكثر عرضة للخطر غادروا من تلقاء أنفسهم.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية حذّرت في وقت سابق من احتمال حدوث موجات تسونامي في جزيرتَي مياكو ويايياما في جنوب محافظة أوكيناوا، لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أي أضرار.