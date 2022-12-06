البرلمان الأندونيسي يقرّ قانوناً يجرّم الجنس خارج إطار الزواج

انتقدت منظّمات حقوقية الخطوة وندّدت بقمع الحريّات المدنية والتحوّل نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة

في منحى يتجه نحو الأصولية، بعيدا عن النزعة العلمانية التي ميزت أندونيسيا، أقرّ البرلمان بأغلبية النواب، الثلاثاء تعديلات تشريعية تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية، خارج إطار الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات.

وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".

إذ يرجع قانون العقوبات الأندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، واستمر البحث لعقود بمسألة تعديله.

ومن أكثر المواد إثارة للجدل في القانون الجديد تلك التي تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل ومرأة غير متزوجين.

وانتقدت منظّمات حقوقية هذه التعديلات، وندّدت بقمع الحريّات المدنية والتحوّل نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكّان في العالم، وأعلنت عن خشيتها من أن ترسي الأسس القانونية لشرطة أخلاق وقمع الحريات المدنية والسياسي.

ADEK BERRY / AFP ناشطتان تحملان لافتة كتب عليها "القانون الجنائي الجديد يتحكم في أجساد النساء" خلال احتجاج على قانون يحظر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج خارج مبنى البرلمان في جاكرتا ، إندونيسيا ، 5 ديسمبر 2022.

وتخشى المنظمات الحقوقية من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على مجتمع الميم في إندونيسيا.

ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكّدة أنّه سيحمي مؤسّسة الزواج. وقالت الحكومة إنّ التبليغ عن أيّ مخالفة لأحكام المواد المتعلقّة بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانوناً محصور بأحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.