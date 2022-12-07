أفغانستان: تنفيذ أول حكم إعدام علني منذ تولي حركة طالبان السلطة في البلاد

الناطق باسم طالبان"المحكوم اسمه تاجمير، ابن غلام سروار، كان متهما بقتل رجل وسرقة دراجته النارية وهاتفه النقال"

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان، اليوم الأربعاء، إن "المحكمة العليا تلقت أمرا بتنفيذ أمر القصاص (الإعدام) خلال تجمع عام للسكان بحق أفغاني أدين بارتكاب جريمة"، وذلك للمرة الأولى منذ عودتها الى السلطة في افغانستان وبعد أسابيع فقط على أمر القائد الأعلى بتطبيق الشريعة الإسلامية بكل جوانبها.

وأشار البيان الى أن "المحكوم اسمه تاجمير، ابن غلام سروار، كان متهما بقتل رجل وسرقة دراجته النارية وهاتفه النقال" وتابع "في وقت لاحق، تعرف ورثة الراحل على هذا الشخص" وكان يقيم في إقليم أنجيل بولاية هرات (غرب) وقد أقر بذنبه.

وحضر عشرات الموظفين الرسميين في المحكمة ومسؤولون من طالبان تنفيذ حكم الاعدام. لكن لم تحدد الطريقة التي أعدم فيها.وأكد القادة الجدد للبلاد أن "القضية درست بشكل معمق من قبل مختلف المحاكم (البداية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا) قبل ان يصادق القائد الاعلى لطالبان هبة الله أخوند زادة على الحكم".

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم أمر أخوند زاده القضاة بتطبيق كل جوانب الشريعة الاسلامية، وخصوصا عمليات الإعدام العلنية والجلد والرجم، اضافة الى بتر اعضاء اللصوص.

وقال بحسب ما أورد الناطق باسم زعيم طالبان على لسانه في تغريدة "أدرسوا جيّدا ملفات اللصوص والضالعين في عمليات خطف ومثيري الفتن".وأضاف "أنتم ملزمون تطبيق الحدود والقصاص بالنسبة للملفات التي استوفت جميع الشروط التي تضعها الشريعة لذلك".