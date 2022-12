الجيش الباكستاني يؤكد مقتل 7 أشخاص في قصف شنته طالبان على بلدة حدودية

أعلن الجيش الباكستاني في بيان له، أن قصف شنته قوات طالبان الأفغانية على بلدة حدودية باكستانية أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وقالت خلية الإعلام للجيش الباكستاني، إن "6 أشخاص قتلوا في قصف الأحد، لكن عدد القتلى ارتفع لاحقا إلى 7"، وأضاف الجيش أن "16 آخرين أصيبوا بجروح، وألقى باللوم في سقوط الضحايا على "إطلاق النار العشوائي وغير المبرر" من أسلحة ثقيلة على المدنيين من قبل القوات الأفغانية".