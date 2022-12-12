الجيش الباكستاني يؤكد مقتل 7 أشخاص في قصف شنته طالبان على بلدة حدودية

الجيش الباكستاني، إن "6 أشخاص قتلوا في قصف الأحد، لكن عدد القتلى ارتفع لاحقا إلى 7"

أعلن الجيش الباكستاني في بيان له، أن قصف شنته قوات طالبان الأفغانية على بلدة حدودية باكستانية أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وقالت خلية الإعلام للجيش الباكستاني، إن "6 أشخاص قتلوا في قصف الأحد، لكن عدد القتلى ارتفع لاحقا إلى 7"، وأضاف الجيش أن "16 آخرين أصيبوا بجروح، وألقى باللوم في سقوط الضحايا على "إطلاق النار العشوائي وغير المبرر" من أسلحة ثقيلة على المدنيين من قبل القوات الأفغانية".

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وتابع الجيش الباكستاني في بيانه، أن "القوات ردت على النيران الأفغانية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى"، ووفقا له، فقد "تم التواصل مع السلطات في العاصمة الأفغانية كابل لتسليط الضوء على خطورة الحادث الحدودي"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

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وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد ندد الجمعة الماضي، بما قال عبر "تويتر" إنها محاولة لاغتيال رئيس بعثة بلاده في كابول و سحب أعضاء بعثة بلاده الدبلوماسية، وسط توترات بين الجارتين.

وأعلن مصدر في الشرطة في باكستان، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة 23 آخرين بجروح، أواخر الشهر الماضي، في عملية انتحارية استهدفت شرطيين كانوا يرافقون فريقا مكلفا التلقيح ضد شلل الأطفال في غرب باكستان وتبنتها حركة طالبان الباكستانية.