أفغانستان: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجار استهدف فندقا في كابول

"كان الانفجار قويا جدا وسمع بعد ذلك إطلاق نار كثيف، مسلحين فتحوا النار بداخل مبنى في كابول يسكنه أجانب"

قتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين، اليوم الإثنين، في هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابول الاثنين عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين، وفق ما ذكرت منظمة اميرجينسي غير الحكومية المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه.

وقال شهود عيان لوكالة "فرانس برس":"كان الانفجار قويا جدا وسمع بعد ذلك إطلاق نار كثيف"، فيما قالت وكالة "رويترز"، إن "مسلحين فتحوا النار بداخل مبنى في العاصمة الأفغانية يسكنه أجانب".

وذكرت المنظمة في تغريدة أنها استقبلت "21 جريحًا" وأن "ثلاثة كانوا قد فارقوا الحياة" عند وصولهم إلى المستشفى. دون أن تحدد ما إذا كانوا المهاجمون. وقُتل "ثلاثة مهاجمين" استهدفوا الفندق الواقع في منطقة تجارية مزدحمة، بحسب المتحدث باسم حركة طالبان.

وسُمع دوي انفجار قوي وإطلاق نار، اليوم الإثنين في العاصمة الأفغانية كابول، قرب بيت ضيافة عادة ما ينزل فيه رجال أعمال صينيون، وكانت الشرطة الأفغانية، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع مقتل 5 على الأقل في انفجار استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة نفط بإقليم بلخ شمالي البلاد.

وتمر أفغانستان بأوضاع أمنية صعبة منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة منتصف أغسطس من عام 2021، وانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد، فيما تتهم الحركة ما يعرف بـ"تنظيم ’داعش’ ولاية خراسان"، وباقي الجماعات المسلحة المعارضة لها، بتنفيذ تلك الهجمات.