تايوان: توغل 18 قاذفة صينية من طراز "إتش-6" ذات القدرات النووية في منطقة الدفاع الجوي

واعتبرت أكبر طلعة يومية لقاذفات "إتش-6" من منذ بدأت تايبيه إصدار بيانات التوغلات اليومية منذ ايلول/سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن 21 طائرة دخلت "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز "إتش-6" H-6 ذات القدرات النووية، وهو ما يمثل أكبر طلعة يومية لقاذفات "إتش-6" من منذ بدأت تايبيه إصدار بيانات التوغلات اليومية في أيلول/سبتمبر 2020، بحسب قاعدة بيانات تحتفظ بها فرانس برس.

ونادرا ما ترسل الصين أكثر من خمس قاذفات "إتش-6" في يوم واحد. لكن الطلعات ازدادت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت الصين قد أرسلت عددا قياسيا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، وفق ما أعلنت تايبيه الثلاثاء، بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.

وتعيش تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي ديموقراطي في ظل تهديد دائم من إمكانية تعرّضها لغزو من الصين التي ترى الجزيرة جزءا من أراضيها وتتعهّد ضمها وإن كان عسكريا.

ومن جهتها كثفت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على جارتها منذ انتُخبت الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين التي تصر على استقلال تايوان.

وفي السياق كان مجلس النواب الأميركي قد أعلن، الخميس المنصرم، عن مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة عشرة مليارات دولار ضمن ميزانية الدفاع الأميركية للعام 2023 ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ.

ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز أن هذا "سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".