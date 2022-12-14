الصين تسحب ستة دبلوماسيين من بريطانيا على خلفية حادثة ضرب ناشط في قنصلية مانشستر

"المبعوثين الستة غادروا البلاد بحلول، اليوم الأربعاء مهلة حددتها لندن لهم للتنازل عن الحصانة الدبلوماسية واستجوابهم من قبل الشرطة"

قال وزير الخارجية البريطانية بريطانيا جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إن الصين أبعدت ستة دبلوماسيين من المملكة المتحدة، من بينهم قنصلها العام في مانشستر، بعد اتهامهم بالاعتداء على متظاهر من هونج كونج في المدينة الواقعة بشمال إنجلترا، مشيرا إلى أن "المبعوثين الستة غادروا البلاد بحلول، اليوم الأربعاء مهلة حددتها لندن لهم للتنازل عن الحصانة الدبلوماسية واستجوابهم من قبل الشرطة بشأن حادثة أكتوبر/تشرين الأول المنصرم".

وكانت شرطة مانشستر قد بدأت تحقيقا جنائيا بعد أن زعم بوب تشان من هونغ كونغ أن دبلوماسيين صينيين أخضعوه لمعاملة "سيئة" - (سحبوه داخل مجمعهم للاعتداء عليه) في مظاهرة مناهضة لبكين.

وقال كليفرلي، الأربعاء "كجزء من هذا التحقيق ، طلبنا من ستة مسؤولين صينيين التنازل عن الحصانة الدبلوماسية حتى يمكن استجوابهم". واضاف ان السفارة الصينية في لندن ابلغت بالموعد النهائي "لهم لاتخاذ اجراء".

وأشار كليفرلي إلى أنه "استجابة لطلباتنا ، قامت الحكومة الصينية الآن بإبعاد هؤلاء المسؤولين من المملكة المتحدة ، بمن فيهم القنصل العام نفسه".

وقال كبير الدبلوماسيين البريطانيين إن رد لندن يظهر "تمسكها بسيادة القانون" وكذلك "الجدية التي نتعامل بها مع هذه الحوادث".

استدعت وزارته في وزارة الخارجية القائم بالأعمال الصيني يانغ شياو قوانغ في لندن في أكتوبر بعد ظهور لقطات تدعم مزاعم المتظاهر المؤيد للديمقراطية. اتهم كبار المشرعين المحافظين الحاكمين القنصل العام تشنغ شيوان ، أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين في المملكة المتحدة ، بالتواجد في مسرح مانشستر وتمزيق الملصقات خلال الاحتجاج السلمي.

ومن المرجح أن يرضي عزل المبعوثين الصينيين الستة المتشددين بشأن الصين في حزب المحافظين ، الذين طالبوا بطردهم واتهموا حكومة المملكة المتحدة باسترضاء بكين. ورحبت النائبة اليسيا كيرنز ، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالرقابة في البرلمان ، بالتطور قائلة إن الستة "فروا من المملكة المتحدة مثل الجبناء ، وأوضحوا ذنبهم".

وأضافت في بيان: "يتعين على وزارة الخارجية الآن أن تعلن أن أولئك الذين فروا أشخاصًا غير مرغوب فيهم ، وأن توضح أنهم لن يتم الترحيب بهم مرة أخرى أبدًا في المملكة المتحدة".