English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • آسيا
  • الصين تسحب ستة دبلوماسيين من بريطانيا على خلفية حادثة ضرب ناشط في قنصلية مانشستر

الصين تسحب ستة دبلوماسيين من بريطانيا على خلفية حادثة ضرب ناشط في قنصلية مانشستر

AFP

دقيقة 1
شجار بين أحد المحتجين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج (C) وموظفي القنصلية الصينية حيث يحاول ضابط شرطة بريطاني التدخل ، خارج القنصلية في مانشستر ، إنجلترا ، في 17 أكتوبر 2022.
MATTHEW LEUNG / THE CHASER NEWS / AFPشجار بين أحد المحتجين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج (C) وموظفي القنصلية الصينية حيث يحاول ضابط شرطة بريطاني التدخل ، خارج القنصلية في مانشستر ، إنجلترا ، في 17 أكتوبر 2022.

"المبعوثين الستة غادروا البلاد بحلول، اليوم الأربعاء مهلة حددتها لندن لهم للتنازل عن الحصانة الدبلوماسية واستجوابهم من قبل الشرطة"

قال وزير الخارجية البريطانية بريطانيا جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إن الصين أبعدت ستة دبلوماسيين من المملكة المتحدة، من بينهم قنصلها العام في مانشستر، بعد اتهامهم بالاعتداء على متظاهر من هونج كونج في المدينة الواقعة بشمال إنجلترا، مشيرا إلى أن "المبعوثين الستة غادروا البلاد بحلول، اليوم الأربعاء مهلة حددتها لندن لهم للتنازل عن الحصانة الدبلوماسية واستجوابهم من قبل الشرطة بشأن حادثة أكتوبر/تشرين الأول المنصرم".

Video poster

وكانت شرطة مانشستر قد بدأت تحقيقا جنائيا بعد أن زعم بوب تشان من هونغ كونغ أن دبلوماسيين صينيين أخضعوه لمعاملة "سيئة" - (سحبوه داخل مجمعهم للاعتداء عليه) في مظاهرة مناهضة لبكين.

وقال كليفرلي، الأربعاء "كجزء من هذا التحقيق ، طلبنا من ستة مسؤولين صينيين التنازل عن الحصانة الدبلوماسية حتى يمكن استجوابهم". واضاف ان السفارة الصينية في لندن ابلغت بالموعد النهائي "لهم لاتخاذ اجراء".

وأشار كليفرلي إلى أنه "استجابة لطلباتنا ، قامت الحكومة الصينية الآن بإبعاد هؤلاء المسؤولين من المملكة المتحدة ، بمن فيهم القنصل العام نفسه".

وقال كبير الدبلوماسيين البريطانيين إن رد لندن يظهر "تمسكها بسيادة القانون" وكذلك "الجدية التي نتعامل بها مع هذه الحوادث".

استدعت وزارته في وزارة الخارجية القائم بالأعمال الصيني يانغ شياو قوانغ في لندن في أكتوبر بعد ظهور لقطات تدعم مزاعم المتظاهر المؤيد للديمقراطية. اتهم كبار المشرعين المحافظين الحاكمين القنصل العام تشنغ شيوان ، أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين في المملكة المتحدة ، بالتواجد في مسرح مانشستر وتمزيق الملصقات خلال الاحتجاج السلمي.

ومن المرجح أن يرضي عزل المبعوثين الصينيين الستة المتشددين بشأن الصين في حزب المحافظين ، الذين طالبوا بطردهم واتهموا حكومة المملكة المتحدة باسترضاء بكين. ورحبت النائبة اليسيا كيرنز ، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالرقابة في البرلمان ، بالتطور قائلة إن الستة "فروا من المملكة المتحدة مثل الجبناء ، وأوضحوا ذنبهم".

وأضافت في بيان: "يتعين على وزارة الخارجية الآن أن تعلن أن أولئك الذين فروا أشخاصًا غير مرغوب فيهم ، وأن توضح أنهم لن يتم الترحيب بهم مرة أخرى أبدًا في المملكة المتحدة".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق