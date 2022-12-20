أفغانستان: حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في البلاد

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، عن قرارها في حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وقالت الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم، إننا "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر"، فيما أكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح خطي.

ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد.

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، قد قال في آواخر الشهر الماضي، إن "القيود التي تفرضها طالبان على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية".

وكان مسلحون من طالبان قد أطلقوا، النار في الهواء في كابول لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم بعد نحو عام من وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة في أفغانستان.

وفي 23 آذار/مارس منعت الفتيات في أنحاء البلاد من التعليم الثانوي، ما قلص بشدّة عددهنّ في الجامعات.