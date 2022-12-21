بصورة استثنائية: بعثتان من دول مسلمة مجاورة لايران تزوران إسرائيل

البعثة الثانية هي الأهم وتضم مسؤولين أمنيين كبار من دولة مسلمة خمسة مجاورة لايران

ضاعفت وزارة الخارجية الاسرائيلية خلال الفترة الأخيرة أنشطتها الديبلوماسية مع الدول المجاورة لايران، وفي غضون الأسبوعين المنصرمين زارت بعثتان من خمسة دول من مركز آسيا مجاورة لايران، غالبية سكانها من المسلمين:كازخستان، اوزباكستان، وطاجكستان، وقيرغستان وتركمانستان، والبعثة الثانية ل زالت تتواجد في إسرائيل وستزور الحرم القدسي اليوم.

البعثة الاولى بحسب موقع "واينت" زارت إسرائيل قبل أسبوعين وضمت 30 شخصا بجيل أقل من 30 عاما، ويعتبرون القادة المستقبليين في هذه الدول، وشملت ايضا مدونين وقادة شبان.

أما البعثة الثانية والمركزية وصلت الى إسرائيل هذا الأسبوع بتعاون وزارة الخارجية مع المكتب الاقليمي لمنظمة UNDOC في مركز آسيا (مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة) الحديث يدور عن يعثة مهنية مكونة من 25 من كبار المسؤولين من الدول الخمسة حول قضايا الدفاع عن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات ، والإرهاب والجريمة- جاءوا إلى إسرائيل للتعلم من التجربة الإسرائيلية بالمجال، وبشكل أساسي الحصول على أدوات قامت إسرائيل بتطويرها لهذا الغرض.

وهذه هي المرة الاولى التي تزور بها إسرائيل بعثة من مسؤولين كبار مسلمين جاءوا للتعلم من إسرائيل حول مكافحتها العمليات العدائية، تبييض الأموال، الجريمة والتهريب، وتعتبر هذه مواضيع مركزية لدول مركز آسيا التي تواجه تحديات كبيرة بمجال الأمن القومي والاقليمي.

في إطار الزيارة سيجتمع المشاركون مع ممثلين من سلطة السايبر الوطنية، سلطة تبييض الأموال، ممثلين من وزارة القضاء وغيرهم،اعضاء البعثة زارة ميناء أشدود أمس واجتمعوا مع ممثلي الجمارك وسلطة الضرائب، كما زاروا القيادة الجنوبية واطلعوا على التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وزاروا الصناعات الجوية، وستجري البعثة زيارة لوزارة الخارجية وستطلع على مواضيع أمنية، تهديدات، ايران وتعاون ممكن مع مسؤولين في القسم الاستراتيجي وقسم اوروبا-آسيا ومن ممثلين حكوميين أخرين.

أعضاء البعثة سيتلقون احاطات في سياق الأمن الاقليمي ، محاربة الأنشطة العدائية، التهديدات الأمنية، وسيزور اعضاء البعثة اليوم البلدة القديمة في القدس وسيزورون الحرم القدسي، وتضم البعثة نائب وزير داخلية تركمانستان، وأيضا مسؤولين في مجال تطبيق القانون ومواضيع الجمارك والدفاع عن الحدود، مكافحة التهريب وتبييض الأموال.

ويرى في إسرائيل أهمية كبيرة لتوثيق التواجد الإسرائيلي في المناطق المتاخمة لايران، حيث أن السياسة هي إحاطتها بالحلفاء، مسؤولون إسرائيليون قالوا إنه توجد أهمية كبيرة للأنشطة في محيط ايران وذلك من أجل استخدام رافعة ممكنة من كافة الزوايا التي يمكن أن تؤثر على ايران، وهناك أذن صاغية في المنطقة للاحتياجات الاسرائيلية.