مجموعة السبع:معاملة طالبان للمرأة قد تكون "جريمة ضد الإنسانية"

وزراء خارجية مجموعة السبع"قد يرقى اضطهاد النوع الاجتماعي إلى جريمة ضدّ الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، والذي تعدّ أفغانستان دولة طرفا فيه"،

قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان، اليوم الخميس، إن "معاملة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان يمكن أن تعد جريمة ضد الإنسانية"، وطالبوا بإلغاء الحظر المفروض على التحاق النساء بالجامعات" مشيرا إلى أنه"قد يرقى اضطهاد النوع الاجتماعي إلى جريمة ضدّ الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، والذي تعدّ أفغانستان دولة طرفا فيه"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واشار البيان إلى أن "سياسات طالبان المصمّمة لإقصاء النساء من الحياة العامة ستكون لها عواقب على كيفية تعامل بلادنا مع طالبان"، وكانت طالبان قد أمرت، الثلاثاء المنصرم، بحظر التعليم الجامعي للمرأة الأفغانية إلى أجل غير مسمى، حيث أصدرت وزارة التعليم العالي بالمجموعة خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وعلى الرغم من الوعود بحكم أكثر ليونة عندما استولت طالبان على السلطة العام المنصرم، شددت الحركة القيود على جميع جوانب حياة النساء، متجاهلة الغضب الدولي، وفي السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الثلاثاء المنصرم، إن "الولايات المتحدة تدين قرار طالبان الذي لا يمكن تبريره بمنع النساء من الالتحاق بالجامعات".

وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، قد طالبوا، أمس الأربعاء، بإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات وإنهاء جميع التدابير التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة، وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) إن "منع النساء من الالتحاق بالجامعة هو استمرار للسياسات المنهجية للتمييز المستهدف التي تطبقها حركة طالبان ضد المرأة" مشيرة إلى أن "منع نصف السكان من المساهمة بشكل هادف في المجتمع والاقتصاد سيكون له تأثير مدمر على البلد بأكمله. سيعرض أفغانستان لمزيد من العزلة الدولية والصعوبات الاقتصادية والمعاناة، مما يؤثر على الملايين لسنوات قادمة."

منذ أن استولت على البلاد في منتصف آب / أغسطس 2021، منعت حركة طالبان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وقيدت حرية النساء والفتيات في الحركة، واستبعدت النساء من معظم المهن، وحظرت النساء من استخدام الحدائق، وصالات الألعاب الرياضية، والحمامات العامة.