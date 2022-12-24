الصين : إصابة 250 مليون شخص بفيروس كورونا خلال عشرين يومًا

عالم الأوبئة بن كاولينج قد قال، "أعتقد أن ذروة الإصابة في البلاد ستكون في بداية يناير/ كانون الثاني"

يقدر المسؤولون الصينيون أن نحو 250 مليون شخص أو ما يعادل 18 في المائة من السكان أصيبوا بـ"كوفيد 19" خلال الأيام العشرين الأولى من ديسمبر/ كانون الأول، مع تخفيف بكين قيوده الصارمة لاحتواء المرض.

وكشف نائب مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، سون يانغ، عن هذه التقديرات - التي تشمل 37 مليون شخص أصيبوا يوم الثلاثاء الماضي وحده، وهو ما يعادل 2.6% من السكان - خلال إحاطة صحية يوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر على دراية بالاجتماع، قولهم إن سون أشار إلى استمرار ارتفاع معدل انتشار "كوفيد" في البلاد، وأنه يقدر أن أكثر من نصف السكان في بكين وسيتشوان أصيبوا بالفعل.

ومن جهتها، كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلا عن علماء الأوبئة، أن ذروة حدوث كوفيد في الصين قد تأتي في بداية شهر يناير/ كانون الثاني القادم.

وأكدت الصحيفة، أن عالم الأوبئة والأستاذ الذي يرأس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة هونغ، بن كاولينج قد قال، "أعتقد أن ذروة الإصابة في البلاد ستكون في بداية يناير/ كانون الثاني.. بعض المدن، مثل بكين، تجاوزت الذروة بالفعل".

بدوره، قال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى هواشان بجامعة فودان، تشانغ ويندونغ، " أعتقد أن ذروة الإصابة في شنغهاي ستحدث في غضون أسبوع، ثم يستمر تفشي المرض لمدة شهر إلى شهرين آخرين"، حسب موقع روسيا اليوم.

وأشارت الصحيفة نظرا لارتفاع درجة انتقال متغير أوميكرون، السائد الآن في الصين، من المتوقع أن "تكون الزيادة في العدوى مفاجئة"، ولكن نظرا لحجم سكان الصين والاختلافات الإقليمية، فإن "قمم الزيادة ستحدث في مناطق مختلفة، وفي أوقات مختلفة".

وقالت الصحيفة: "قد يستغرق الأمر نحو شهرين حتى تهدأ تسونامي العدوى التي اجتاحت المدن الرئيسية في الصين".

ومن جانب آخر، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "أزمة الدواء التي باتت تعاني منها الصين جراء انتشار فيروس كورونا، تهدد الوضع الصحي في البلاد، حيث جعلت الصيدليات تكافح لتخزين الأدوية الضرورية خلال الجائحة".

وبحسب الصحيفة، فإن "الصيدليات في جميع أنحاء الصين أبلغت عن نقص في الأدوية التي تعمل كخافض للحرارة، بما في ذلك "الإيبوبروفين" و"الباراسيتامول" وأدوية الحمى الأخرى"، حسب موقع العربية.

وأضاف أن البلاد باتت تكافح للتعامل مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد أسابيع من تخلي بكين عن سياستها الصارمة لاحتواء الوباء "صفر كوفيد".