مسلمو الروهينغا في البحر: عام 2022 الأكثر دموية في عقد وسط الإعلان عن 190 في عداد المفقودين

الغرق المحتمل لقارب تائه في البحر يحمل على متنه نحو 180 من مسلمي الروهينجا قد يجعل عام 2022 أحد أكثر الأعوام دموية في البحر منذ ما يقرب من عقد من الزمان بالنسبة لأهل الروهينغا اليائسين في حين حثت الأمم المتحدة دول جنوب آسيا على إنقاذهم.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تخشى أن يكون القارب الذي أبحر في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني مفقودًا في بحر أندامان، ما سيترتب عليه موت جميع من كانوا على متنه وعددهم 180. وأشارت إلى أن السفينة ربما تكون قد بدأت بالتفكك في أوائل كانون الأول ديسمبر قبل أن تفقد الاتصال، مضيفة أن ثلاثة رجال من الروهينجا قالوا إنها انطلقت من بنغلاديش.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "التقارير تشير إلى أن من كانوا على متن السفينة ظلوا في البحر لمدة شهر في ظروف مزرية مع عدم كفاية الغذاء أو الماء، دون أي جهود من قبل دول المنطقة للمساعدة في إنقاذ الأرواح البشرية".

ويخشى بالفعل أن ما يقرب من 200 من الروهينجا قد لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر هذا العام. قال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، الذي حذر من أن عام 2022 كان من أسوأ الأعوام على مستوى القتلى والمفقودين، أمام الغموض حول مصير 900 و 700 شخص إما ماتوا أو فقدوا في عامي 2013 و 2014: "نأمل بالرغم من ضيق الأمل في أن يكونوا الـ 180 مفقودًا على قيد الحياة في مكان ما" بعد أن فروا من العنف الطائفي.