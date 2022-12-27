أفغانستان: طالبة تتحدى بمفردها قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

قالت الطالبة التي اكتفت بذكر اسمها الأول، مروة، إنها "المرة الأولى في حياتي، شعرت بالفخر والقوة والعزيمة لأنني وقفت في وجههم وطالبت بحقٍّ منحه الله لنا"

قامت طالبة أفغانية تبلغ من العمر 18 عاما بوقفة احتجاجية بمفردها عند بوابات جامعة كابول، حاملة لافتة تندّد بحرمان الفتيات من الالتحاق بالجامعة في بلادها، ومكتوب عليها "اقرأ"، وتحملت كلمات السخرية والإهانات من عناصر طالبان.

وقالت الطالبة التي اكتفت بذكر اسمها الأول، مروة، إنها "المرة الأولى في حياتي، شعرت بالفخر والقوة والعزيمة لأنني وقفت في وجههم وطالبت بحقٍّ منحه الله لنا".

وأضافت الطالبة مروة "نعتوني بأوصاف سيئة حقًا، لكنني بقيت هادئة. أردت أن أظهر قوة فتاة أفغانية واحدة، وأن شخصا واحدا حتى يمكنه الوقوف في وجه الاضطهاد".

وتابعت مروة "عندما ترى أخواتي الأخريات (الطالبات) أن فتاة وقفت بمفردها ضد طالبان، سيساعدهن ذلك على النهوض وإنزال الهزيمة بطالبان".

وحملت مروة، أمام حراس طالبان الواقفين عند بوابات جامعة كابول الأحد الماضي، بشجاعة ورقة كُتب عليها "اقرأ"، وصوّرت أختها احتجاجها الصامت بهاتفها وهي داخل سيارة بينما رفعت مروة ملصقًا على بعد أمتار قليلة من مدخل حرم جامعة كابول، الأكبر والأعرق في البلاد.

وتندر الاحتجاجات التي تنظمها نساء بشكل متزايد في أفغانستان منذ عودة طالبان في صيف 2021 إلى السلطة، لا سيما بعد اعتقال ناشطات في بداية السنة. ويواجه المشاركون في مثل هذه التحركات خطر الاعتقال والتعرض للعنف والوصمة الاجتماعية، لكن ذلك لم يؤثر على عزيمة مروة.

وكانت حركة طالبان، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن قرارها في حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.