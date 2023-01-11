باكستان : إقامة حفل زفاف جماعي لأكثر من 60 ثنائياً هندوسياً في كراتشي بسبب مصاريف الزواج

وكشف عدد من العرسان على أن أسباب مشاركتهم فى هذا الحفل الجماعى هي الظروف الاقتصادية والمالية وعدم قدرتهم تحمل كلفة حفل الزفاف.

نظم في كراتشي، المدينة الأكثر تعدادا للسكان في باكستان، حفل زفاف جماعي لأكثر من 60 ثنائيا هندوسيا، الذين لا يستطعون تحمل كلفة حفل زفاف مستقل.

وأقيم حفل الزفاف الجماعى لعدد كبير من أبناء المدينة بحضور أسرهم وسط إقامة الأغانى وحفلات الرقص الصغيرة احتفالات بالزفاف وفقا للعادات والتقاليد الخاصة بأهالى مدينة كراتشى.

وكشف عدد من العرسان على أن أسباب مشاركتهم فى هذا الحفل الجماعى هي الظروف الاقتصادية والمالية وعدم قدرتهم تحمل كلفة حفل الزفاف.

وقال كاران، وهو عريس مشارك : إن "وضعنا المادي ليس جيداً. بالكاد نستطيع تحمل كلفة الإيجار. لهذا السبب اخترنا الزواج هنا".

كم جهتها، أكدت لوكسمي ديفي، وهي عروس مشاركة أيضا، "ليس لدي أي إخوة أو أفراد ذكور من العائلة. أعيش مع والدتي وأخواتي ولا يمكننا تحمل كلفة حفل الزفاف. تقدمت والدتي بطلب لإقامة زفافي هنا، لذلك نحن هنا".