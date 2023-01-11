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أفغانستان : مصرع حوالي 20 شخصا في انفجار قرب وزارة الخارجية في كابول

AFP

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انفجار في كابول
Najiba NOORI / AFPTV / AFPانفجار في كابول

وقال أحد الأشخاص كان متوقفًا بالقرب من موقع الانفجار، "رأيت ما بين 20 و 25 ضحية. لا أعرف كم منهم بين قتيل وجريح"

لقي حوالي 20 شخصًا مصرعهم، اليوم الأربعاء، بعد أن أقدم شخص بتفجير نفسه عند مدخل وزارة الخارجية الأفغانية في كابول.

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وقال أحد الأشخاص كان متوقفًا بالقرب من موقع الانفجار، "رأيت ما بين 20 و 25 ضحية. لا أعرف كم منهم بين قتيل وجريح. كنت أنتظر في السيارة، عندما رأيت رجلاً يحمل بندقية كلاشنيكوف على كتفه ويحمل حقيبة. مر بجانب سيارتي"، وأضاف "وبعد ثوان قليلة رأيت هذا الرجل يفجر نفسه".

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