مسؤول آذري كبير: "نحن في طريقنا إلى حرب جديدة مع أرمينيا"

أميرباييف: "نريد تطوير بل وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل التي نراها شريكًا استراتيجيًا. ونأمل أن يكون هذا هو الحال أيضًا في الجانب الإسرائيلي"

أعرب مستشار نائب رئيس أذربيجان، ألتشين أميرباييف، عن تقديره بأن أردبيحان وأرمينيا على شفا حرب ثالثة وسيكون لهذه الحرب آثار غير متوقعة على كلا البلدين، على ما أفاد في مقابلة حصرية مع إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية.

ويدعي رئيس الوزراء الأرميني الجديد أن الجيش الأذربيجاني يقطع طريق لاتشين، وهو الممر الوحيد بين ناغورنو كاراباخ وأرمينيا، خلافًا لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة في أعقاب الحرب التي استعرت بين البلدين في عام 2020.

فيما يقول أمير باييف أن "كل مزاعم الجانب الأرمني مضللة وكاذبة". "الصليب الأحمر الدولي يستطيع الوصول بكل حرية ودون عوائق إلى هذا الطريق. وكذلك تفعل القوة الدولية، وكذلك العديد من مركبات قوات الأمن الروسية، التي تنقل جميع المواد الأساسية اللازمة - بما في ذلك المواد الغذائية والإنسانية للسكان المحليين."

ووفقا لهذا المسؤول فإن الرئيس الأرميني الجديد يلعب دورا سيئا فيما خص النزاع الدائر، فهو "معروف في الأوساط الدولية بسبب ماضيه، وحقيقة أنه قضى بعض الوقت في الولايات المتحدة". وأضاف "هو رجل ثري، لديه إمكانية الوصول إلى بعض وسائل الإعلام في العالم، ما يتيح له الوصول إلى صناع الرأي أولئك، بما في ذلك حتى في إسرائيل. لسنا مستعدين للتفاوض مع هذا الرجل، فهو غريب تماما عن هذه المنطقة".

واختتم اللقاء بالسؤال عن مستقبل العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل "نريد تطوير بل وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل التي نراها شريكًا استراتيجيًا. ونأمل أن يكون هذا هو الحال أيضًا في الجانب الإسرائيلي".

افتتحت أذربيجان مكتبا تجاريا في تل أبيب في عام 2021 ومن ثم مكتبا للسياحة في وقت سابق من عام 2022 وفي أعقاب لقاء وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف تمت الإشارة لأول مرة إلى افتتاح أول سفارة في إسرائيل لدولة ذات أغلبية شيعية وحكومة شيعية.