دراسة: مناهج التعليم في أندونيسيا موضوعية ومتسامحة مع الشعب اليهودي وتنفر من التعصب الديني

أندونيسيا تطبق فلسفة التسامح وهي فلسفة دولة مدمجة في جميع المواد الدراسية وتقوم على "الإيمان المشترك بالله الواحد والوحيد" بإطار ست ديانات عالمية رئيسة

أظهرت أول دراسة تناولت المنهج الإندونيسي الدراسي أن أكبر دولة إسلامية في العالم تعرض إسرائيل بشكل إيجابي.

أعدت التقرير منظمة إسرائيلية بريطانية IMPACT-SE تحلل مواد التعليم في جميع أنحاء العالم لتتبع التمييز في مقابل التسامح. لغرض البحث، قاموا بتقييم 169 كتابًا مدرسيًا يتم تدريسها في المدارس التي تديرها الدولة، والتي تشكل 85 بالمائة من جميع الطلاب في البلاد. وشملت الدراسة كتب الدين، والتربية المدنية، والتاريخ، والدراسات الاجتماعية، والدراسات البيئية، والعولمة، والجغرافيا، وفقًا لبيان المنظمة.

أخبر ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي لشركة IMPACT-se ، i24NEWS أنه على الرغم من عدم وجود الكثير من المعلومات حول الشعب اليهودي في الكتب المدرسية الإندونيسية، إلا أنها "محايدة أو إيجابية في بعض الأحيان" و "موضوعية بشكل أساسي".

تمثل تلك المضامين احتضانا متسامحا تجاه اليهود واليهودية. عندما يتحدثون عن الدين اليهودي فإن ذلك يقع بالتأكيد ضمن نطاق التسامح هذا". وشدد شيف على أن "العنف ضد اليهود غير مقبول نهائيا".

وأوضح أن إندونيسيا تطبق مفهوم التسامح المسمى Pancasila، وهي فلسفة دولة مدمجة في جميع المواد الدراسية. وفقًا لـ IMPACT-se، فإنها تقوم على "الإيمان المشترك بالله الواحد والوحيد، في إطار ست ديانات عالمية رئيسية، وتشجع قبول الوحدة ضمن التنوع".

وقال شيف إنه في حين أن تصوير اليهود في الغالب إيجابي، فإن الموقف تجاه إسرائيل ليس "ودودًا بالضرورة"، بسبب دعم إندونيسيا للفلسطينيين.

إسرائيل تعتبر دولة محتلة، دولة مستعمرة بالكلمات التي يستخدمونها. من ناحية أخرى، هناك اعتراف بمكانة السكان الأصليين اليهود الإسرائيليين وأعتقد أن هذا أمر مهم"، أكد.

واختتم شيف قائلاً: "هذا يطرح السؤال عما إذا كان الإندونيسيون، وفق ما رشح من أنباء خلال العام الماضي، يتدارسون إمكانية التطبيع مع إسرائيل".