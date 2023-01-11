أفغانستان: تنظيم"داعش"يتبنى التفجير الانتحاري في كابول أسفر عن مقتل خمسة أشخاص

مقاتل في تنظيم "داعش" "استطاع الوصول إلى مقر خارجية ميليشيا طالبان وسط العاصمة كابل، وذلك بعد تخطّيه كافة الحواجز والإجراءات الأمنية".

تبنى تنظيم "داعش"، اليوم الأربعاء، عبر وكالته الدعائيّة "أعماق"، التفجير الانتحاري الذي وقع قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص.وأفادت الوكالة عبر تطبيق تلغرام أن مقاتلًا في التنظيم "استطاع الوصول إلى مقر خارجية ميليشيا طالبان وسط العاصمة كابل، وذلك بعد تخطّيه كافة الحواجز والإجراءات الأمنية".

واشارت الوكالة إلى أنه المقاتل"فجّر حزامًا ناسفًا يرتديه وسط تجمّع لموظفي وحراس المقر والمسؤولين الأمنيين العاملين فيه، وذلك لحظة خروجهم من المقر"، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم "دبلوماسيون".

وفي السياق قال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران "حصل انفجار اليوم (الأربعاء) على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية نتج عنه استشهاد خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح".وأضاف "تندد الإمارة الإسلامية بهكذا هجوم. سيُعثر على منفذي هذا الهجوم وسيُعاقبون".

وشهد على الانفجار السائق جمشيد كريمي الذي كان يرافق فريقًا من صحافيي وكالة فرانس برس يجري مقابلة داخل وزارة الإعلام الواقعة قبالة وزارة الخارجية.

وتُظهر عدة صور للمكان بعد الاعتداء، وتحققت منها وكالة فرانس برس، عدة جثث على الطريق المحاذي للوزارة. وكان بالإمكان أيضًا سماع أصوات جرحى يطلبون المساعدة ورؤية مارة يأتون لنجدتهم.وقالت منظمة "إيميرجينسي" غير الحكومية الإيطالية، التي تشغّل مستشفى في كابول، إنها استقبلت أكثر من 40 جريحًا، موضحة في بيان أن "عدد الضحايا يستمر بالارتفاع مع تطوّر الوضع".

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة مهاجر فراحي لوكالة فرانس برس "كان يُفترض أن يكون هناك وفد صيني في وزارة الخارجية اليوم، لكننا لا نعلم إذا كان متواجدًا في لحظة الانفجار".غير أن نائب مدير عام الشؤون العامة والاستراتيجية أحمدالله متّقي قال إنه لم يكن هناك أجانب في الوزارة عندما تعرضت للهجوم. وأضاف على تويتر "حاول انتحاري اقتحام الوزارة لكنه فشل في تحقيق هدفه وكشفته القوات الأمنية ففجر نفسه".

وتقول حركة طالبان إن الوضع الأمني في البلاد تحسن منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 لكن العديد من الهجمات بالقنابل نفذت في الأشهر الأخيرة وأعلن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

في 12 كانون الأول/ديسمبر هاجم مسلحون فندقا في كابول يرتاده رجال أعمال صينيون، مما أدى إلى مقتل عدد منهم. وأصيب خمسة صينيين في الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.