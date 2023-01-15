تحطُّم الطائرة في نيبال الأحد يتكشّف عن 67 قتيلاً على الأقل

النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها. وقال "وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق" مضيفا أن "الجهود تتركز أولا على إخماد النيران

أكدت الشرطة مقتل 67 شخصاً في تحطّم طائرة تحمل على متنها 72 شخصاً في نيبال الأحد. وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أنّ "31 (جثة) نقلت الى المستشفيات"، مضيفاً أنّه تمّ العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة.

في وقت مبكر من يوم الأحد، تحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في النيبال الأحد، على ما أعلن متحدث باسم شركة "ييتي" للطيران وأشار بادئ الأمر إلى جهله بما إذا كان هناك ناجون. وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس "هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم" مضيفا أن "فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

وتحطمت الطائرة بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.

وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها. وقال "وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق" مضيفا أن "الجهود تتركز أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب".