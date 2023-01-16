تدريبات جوية عسكرية مشتركة بين اليابان والهند لأول مرة

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن الهند أصبحت خامس دولة تُجري معها اليابان مثل هذه المناورات الثنائية، بعد الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وألمانيا.

أفادت وزارة الدفاع في اليابانية، اليوم الاثنين، أنه بدأت الهند واليابان تدريبات عسكرية مشتركة باستخدام طائرات مقاتلة لأول مرة، وأضافت أن التدريبات الجوية المشتركة ستستغرق 11 يوما، وتنتهي في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري الموافق اليوم الجمهوري للهند.

وتشكل الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا ما يسمى المجموعة الرباعية، وتريد الدول الأربع توسيع انخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تسعى الصين إلى توسيع نفوذها فيها.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن الهند أصبحت خامس دولة تُجري معها اليابان مثل هذه المناورات الثنائية، بعد الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وألمانيا.

وبحسب صحيفة كيودو اليابانية (مقرها طوكيو) فإن هذه المناورات هي الأولى من نوعها على الإطلاق للطائرات المقاتلة بين اليابان والهند وهي "أحدث جهودهما لتعزيز العلاقات الدفاعية في الوقت الذي يواجهان فيهما القوة العسكرية المتنامية للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وستنضم 3 مقاتلات يابانية من طرازي F2 وF15 إلى 4 مقاتلات تابعة للقوات الهندية من طراز Su-30MKI، وطائرتا نقل من طراز C17 خلال المناورات الجوية التي تجري حول قاعدة هياكوري الجوية في مقاطعة إيباراكي شمال شرق العاصمة طوكيو، كما وتشارك في المناورات أيضا طائرة التزويد بالوقود جوا IL-78.