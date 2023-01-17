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  • لأول مرة منذ نحو ستين عاما: عدد سكان الصين يسجل تراجعا في العام المنصرم

لأول مرة منذ نحو ستين عاما: عدد سكان الصين يسجل تراجعا في العام المنصرم

i24NEWS - AFP

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امرأة تدفع عربة بها توأمان على طول أحد شوارع بكين في الثاني من أغسطس عام 2022. قال مسؤولون إن عدد سكان الصين سيبدأ في الانكماش بحلول عام 2025 ، مع تقلص حجم الأسرة وكبر سن المواطنين.
Noel Celis / AFPامرأة تدفع عربة بها توأمان على طول أحد شوارع بكين في الثاني من أغسطس عام 2022. قال مسؤولون إن عدد سكان الصين سيبدأ في الانكماش بحلول عام 2025 ، مع تقلص حجم الأسرة وكبر سن المواطنين.

عام 2016 أنهت الصين "سياسة الطفل الواحد" التي فرضتها في الثمانينات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وعام 2021 بدأت السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال

أظهرت بيانات رسمية للمكتب الوطني للاحصاء في الصين، اليوم الثلاثاء، أن عدد السكان سجل تراجعا في العام المنصرم للمرة الأولى منذ نحو نحو ستين عاما، مشيرة إلى أنه "بحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد سكان البلاد 1,411,750,000 نسمة، بانخفاض بلغ 0,85 مليون نسمة مقارنة بعام 2021، حيث سجلت البلاد 9,56 مليون ولادة و10,41 مليون وفاة عام 2022"حيث تلوح في الأفق أزمة ديموغرافية تتهدد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

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وشهدت الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انخفاضا في معدلات الولادات إلى مستويات قياسية ترافق مع تقدم قوتها العاملة في العمر، وهو انخفاض سريع يحذر محللون من أنه قد يعيق النمو الاقتصادي ويراكم الضغوط على الخزينة العامة المنهكة.

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وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها انخفاض عدد السكان في الصين عام 1960، حيث واجهت البلاد أسوأ مجاعة في تاريخها الحديث بسبب السياسة الزراعية الكارثية لماو تسي تونغ المعروفة باسم "الوثبة الكبرى للأمام".

وعام 2016 أنهت الصين "سياسة الطفل الواحد" التي فرضتها في الثمانينات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وعام 2021 بدأت السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.

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