الأكبر في العالم: الهند تتفوق على الصين كأكبر دولة من حيث عدد السكان

في ظل تراجع عدد سكان الصين.. الهند تصبح الأكثر سكانا في العالم

تفوقت الهند على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بحسب التقرير الذي نُشر الليلة الماضية (الخميس) على موقع "تايمز ناو". وفقًا للتقديرات، يعيش حوالي 1.417 مليار شخص في الهند، مقارنة بـ 1.411 مليار يعيشون في الصين.

توقعت الأمم المتحدة أن تتفوق الهند على الصين في مؤشر السكان خلال عام 2023، لكن كما ذكرنا، حدث التغيير في وقت سابق، وبحسب بيانات موقع World Population Review الذي يقيس حجم السكان حول العالم، فإن حوالي 850 ألفًا عدد الأشخاص الذين يعيشون في الصين أقل مما كان عليه في عام 2021.

وأول أمس الثلاثاء، قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن عدد سكان البلاد سجل انكماشا في 2022 لأول مرة منذ نحو 60 عاما، ليبلغ 1.411 مليار نسمة.

وذكر المكتب، في بيان صحفي، أن عدد سكان الصين خلال العام الماضي تراجع بمقدار 850 ألف نسمة، وسط انخفاض حاد في عدد المواليد الجدد. والعام الماضي 2022، سجل في عموم الصين 9.56 ملايين مولود جديد، مقابل وفاة 10.41 ملايين فرد، بحسب البيانات الرسمية.