انهيار ثلجي يتسبب في مصرع 28 شخصا في جنوب غرب الصين

Play Video وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حصيلة المأساة بلغت 28 قتيلا، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ "انتهت الساعة 17,30 (09,30 ت غ) الجمعة"

قضى 28 شخصاً عقب انهيار ثلجي وقع على طريق جبلي في التبت (جنوب غرب الصين)، يوم الثلاثاء، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حصيلة المأساة بلغت 28 قتيلا، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ "انتهت الساعة 17,30 (09,30 ت غ) الجمعة"، ونقلت عن خدمة الطوارئ أن الانهيار الثلجي وقع "بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة الثلاثاء".

ووقعت المأساة مساء الثلاثاء عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، ما أدى إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.

في تشرين الأول/أكتوبر، لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم أثناء انهيار جبل جليدي في ولاية أوتاراخند في شمال الهند.

ورغم غياب الدراسات اللازمة لتحديد تأثير التغير المناخي على جبال الهملايا، إلا أنّ المتسلقين لاحظوا أنّ الشقوق الجليدية اتّسعت وزادت مساحات المياه في المناطق التي كانت سابقاً مكسوة بالثلوج، بالإضافة إلى ارتفاع عدد البحيرات الجليدية.