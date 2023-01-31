باكستان: ارتفاع حصيلة التفجير في مسجد بمدينة بيشاور إلى أكثر من 90 قتيلا و150 جريحا

"سنزيل هذا الصباح القسم الأخير من السقف المنهار لنتمكن من انتشال المزيد من الجثث لكننا متشائمون بشأن فرص العثور على ناجين آخرين".

أفاد المتحدث باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان، صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة التفجير في المسجد داخل مقر شرطة بيشاور بشمال غرب البلاد إلى أكثر من 90 قتيلا و150 جريحا في غضون ذلك أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن التفجير، وفقا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية.

وقال المتحدث باسم الطوارئ بلال أحمد فايزي لوكالة فرانس برس "سنزيل هذا الصباح القسم الأخير من السقف المنهار لنتمكن من انتشال المزيد من الجثث لكننا متشائمون بشأن فرص العثور على ناجين آخرين".

ووقع التفجير الإثنين أثناء صلاة العصر في هذا الموقع البالغ الحساسية من المدينة الواقعة على بُعد 50 كلم من الحدود مع أفغانستان، ومنطقة المقر العام للشرطة في بيشاور هي من المناطق الخاضعة لأشدّ التدابير الأمنية في المدينة وتضم مقار مكاتب عدة وكالات استخبارات.

وإثر التفجير، وضعت العاصمة إسلام أباد وسائر أنحاء البلاد، ولا سيما تلك الواقعة على الحدود مع أفغانستان في حالة تأهّب أمني مشدّدة.وتواجه باكستان تدهوراً أمنياً منذ أشهر عدّة، خصوصاً منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021.

وبعد سنوات عدّة من الهدوء النسبي، تجددت الهجمات بقوة. وقد نفّذها عناصر من حركة طالبان باكستان أو من تنظيم "داعش"-ولاية خراسان، أو مجموعات انفصالية من البلوش.

وتتّهم باكستان طالبان بالسماح لهذه المجموعات باستخدام الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجماتها، وهو ما تنفيه كابول بشكل متكرّر.