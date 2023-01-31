أذربيجان: قوات الأمن توقف شبكة تجسس إيرانية مكونة من 7 أشخاص

أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية قامت بتوقيف 7 أشخاص ضمن شبكة زعمت أن " فرقا تابعة لها نفذت عملية مداهمة على مواقع في العاصمة باكو ومناطق أخرى".

وأضافت أنه من بين المواقع التي داهمتها قوات الأمن، مقر وكالة أنباء "سلام نيوز" المعروفة بقربها من إيران، وقناة "إينتراز" التلفزيونية.

وحسب موقع أولكا الأذربيجاني، فإن التحقيقات في الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران لا تزال جارية، فيما لم تعلق إيران فورا على ما أوردته الداخلية الأذربيجانية.

وكانت قد أجلت الخارجية الأذربيجانية، الأحد الماضي، 53 شخصا من إيران، بينهم دبلوماسيون يعملون في السفارة وأفراد أسرهم.

وكان قد قتل مسلّح برشاش كلاشنيكوف مسؤولا يتولى الحفاظ على الأمن في سفارة أذربيجان في طهران الجمعة وجرح حارسين، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية.

ووصف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف الهجوم بأنه "متسرف غادر"، مؤكدا أن مرتكبيه ومَن أمر به "يجب أن يعاقبوا في أقصر وقت ممكن".