البرلمان الكندي يوافق على اقتراح لاستقبال 10 آلاف لاجئ من الأويغور

وافق البرلمان الكندي الأربعاء بالإجماع على اقتراح لاستقبال عشرة آلاف لاجئ من الأويغور فروا من الصين، في أعقاب اعتبار البرلمان ما يحدث للأويغور إبادة جماعية.

وافق البرلمان الكندي الأربعاء بالإجماع على اقتراح لاستقبال عشرة آلاف لاجئ من الأويغور فروا من الصين، في أعقاب الخطوة التي اتخذها المشرّعون الكنديون في شباط/فبراير 2021 لوصف معاملة بكين للأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين بأنها "إبادة جماعية".

تثير قضية الأويغور الكثير من السخط على خلفية تقارير متواتر عن فرض العمل القسري على ما لا يقل عن مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة والزج بهم في معسكرات في المنطقة فضلا عن اتهام الصين بتعقيم النساء، وسط فرار عشرات الآلاف منهم.

وقال عضو البرلمان سمير الزبيري الذي رعى الاقتراح في مؤتمر صحافي إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو ومجلس وزرائه صوتوا لصالح الاقتراح، ملمحا إلى "نية الحكومة تطبيقه" رغم أنها غير ملزمة بذلك. وأشار كذلك إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بطلب من بكين أو تمت إعادتهم قسراً إلى الصين.

وقال "إنها إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الأويغور"، مضيفًا أن "ما يحدث للأويغور غير مقبول".

وجاء في القرار الكندي أن الأويغور الذين "فروا إلى دول ثالثة يواجهون ضغوطًا وترهيبًا من الدولة الصينية للعودة إلى الصين"، ويتهم بكين أيضًا بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم "ما يتركهم بدون ملاذ آمن". ويقترح إعادة توطين عشرة آلاف من الأويغور في كندا على مدى عامين، بدءًا من عام 2024.

أما الصين فتدافع عن المعسكرات التي تقيمها في شينجيانغ، بدعوى أنها ضرورية لمحاربة "الإرهاب" وتوفير التدريب المهني للأقليات.

الولايات المتحدة من جانبها تعتبر قمع الصين للأويغور يرقى إلى مستوى "إبادة جماعية"، جنبا إلى جنب إدانة الأمم المتحدة اضطهاد الصين للأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية.