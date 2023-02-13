رئيس حكومة اليابان يدين "عملية القدس" الجمعة خلال محادثة هاتفية مع نتنياهو

وكانت العملية أدت الى مقتل طفلين شقيقين وشاب الجمعة الماضية

بعد ثلاثة أيام من عملية الدهس في القدس، هاتف رئيس حكومة اليابان فوميو كيشيدا اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأدان بشدة مقتل طفلين شقيقين وشاب في عملية دهس في مدينة القدس الجمعة معبرا عن تعازيه للشعب الإسرائيلي.

كما هنأ رئيس حكومة اليابان رئيس الحكومة بمناسبة استلامه مجددا رئاسة الحكومة، كما ناقش الزعيمان مواصلة تعزيز العلاقات بين إسرائيل واليابان.بالتشديد على تعميق التعاون الاقتصادي والأمني. وهنأ الزعيمان كليهما الآخر بمرور 70 عاما على العلاقات بين إسرائيل واليابان.

ودعا رئيس الحكومة نتنياهو رئيس حكومة اليابان كيشيدا إلى زيارة إسرائيل.