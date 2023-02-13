رئيسي"المساحات المشتركة ستقرب فيما بيننا وبالشكل الذي نستطيع من خلال ذلك بناء تعاون جيد بالمجالات السياسية والاقتصادية وسائر القضايا الاقليمية والدولية"

ذكرت وكالة"إيرنا" الإيرانية، أن الرئيس إبراهيم رئيسي"سيوقيع 20 مذكرة تفاهم مع الصين حول التعاون الثنائي بين البلدين، وقال رئيسي في مطار مهراباد الدولي بطهران قبيل مغادرته البلاد، مساء اليوم الاثنين، متجها إلى الصين، مبينا أنه يلبي بهذه الزيارة دعوة رئيس الجمهورية الصيني، واضاف، انه "سيتم خلال الزيارة بداية متابعة تنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي الشاملة على مدى 25 عاما بين ايران والصين".

واعتبر رئيسي، أن "العلاقات بين طهران وبكين قائمة في الكثير من المجالات" منوها في الوقت نفسه الى عدم استخدام الطاقات المتاحة لدى البلدين من اجل رفع مستوى التعاون الثنائي وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية" وتابع "من أجل التعويض عن هذا التخلف، يتعين على البلدين تحديد الطاقات ولاسيما فيما يخص التبادل التجاري والاقتصادي، بنحو دقيق" وتوقع رئيسي "وجود ارادة مشتركة لدى ايران والصين" لرفع مستوى التعاون بينهما.

كما اشار إلى "التعاون الايراني الصيني في المجالات المالية والطاقة"، مصرحا ان "الوزراء الذين يرافقونه في هذه الزيارة سيوقعون على وثائق للتعاون مع الجانب الصيني بهذا الشان" مبينا ان "الجانب الاهم، هو متابعة العلاقات على مستوى التعاون الستراتيجي بين البلدين".

ومن جهة أخرى تطرق رئيسي إلى التحاق ايران بمنظمة شنغهاي للتعاون، مؤكدا انه "بهذه الخطوة فقد تم حسم العلاقات الايرانية مع البنى الاقتصادية في المنطقة، وبما يتيح ارضية مناسبة لبناء التعاون مع كافة الدول الاسيوية"ونوه "بالمواقف المشتركة بين طهران وبكين حيال النزعات الأحادية وحماية الاستقلال السياسي في الصعيد الدولي" وأضاف "هذه المساحات المشتركة ستقرب فيما بيننا وبالشكل الذي نستطيع من خلال ذلك بناء تعاون جيد بالمجالات السياسية والاقتصادية وسائر القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي السياق أكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان على ان "رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، يحمل في جدول زيارته المقررة للصين اليوم، مبدا التعددية والسياسة الخارجية المتوازنة"، مضيفا في تغريدة نشرها عبر تويتر، اليوم الاثنين، أن "طهران وبكين عازمتان على تنفيذ كامل بنود خطة العمل المشترك الستراتيجي الشاملة؛ نحن سنتواجد حيثما تتوفر مصالح الشعب الايراني"واضاف"نحن نرافق رئيس الجمهورية في زيارته للصين، مبينا ان العلاقات الثنائية بمختلف المجالات والتعددية ومتابعة السياسة الخارجية المتوازنة، مدرجة على جدول الاعمال"