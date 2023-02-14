English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • آسيا
  • سقوط ثلاثة ثعابين عملاقة من سقف أحد المنازل بماليزيا يثير مواقع التواصل

سقوط ثلاثة ثعابين عملاقة من سقف أحد المنازل بماليزيا يثير مواقع التواصل

i24news

دقيقة 1
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 سبتمبر 2010 في فروتسواف أناكوندا محتجزة في الحجر الصحي في حديقة الحيوان بعد أن اكتشفتها امرأة في شقتها.
GRZEGORZ HAWALEJ / PAP / AFPتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 سبتمبر 2010 في فروتسواف أناكوندا محتجزة في الحجر الصحي في حديقة الحيوان بعد أن اكتشفتها امرأة في شقتها.

هذه الثعابين العملاقة اثارت الذعر وأثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

بدأ تناول لقطات مرعبة لثلاثة من الثعابين العملاقة تسقط من سقف أحد البيوت في ماليزيا، يثير مواقع التواصل الاجتماعي. 

https://twitter.com/i/web/status/1625097156318334977

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

في التوثيق يمكن رؤية فريق من صيادي الثعابين وهم يحاولون الإمساك بهذه الثعابين العملاقة، حيث بدا للوهلة الأولى ذنب لثعبان صغير بالسقف- تبين لاحقا أنه ثلاثة ثعابين ضخمة، ربما أناكوندا. 

هذه الثعابين سقطت من السقف الذي انهار، ويبدو أن أهل المنزل عاشوا لفترة مع هذه الثعابين التي اختبأت في سقف البيت

https://twitter.com/i/web/status/1625152474100432896

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تلقت هذه المقالة 0 تعليق