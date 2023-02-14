سقوط ثلاثة ثعابين عملاقة من سقف أحد المنازل بماليزيا يثير مواقع التواصل

هذه الثعابين العملاقة اثارت الذعر وأثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

بدأ تناول لقطات مرعبة لثلاثة من الثعابين العملاقة تسقط من سقف أحد البيوت في ماليزيا، يثير مواقع التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/i/web/status/1625097156318334977 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

في التوثيق يمكن رؤية فريق من صيادي الثعابين وهم يحاولون الإمساك بهذه الثعابين العملاقة، حيث بدا للوهلة الأولى ذنب لثعبان صغير بالسقف- تبين لاحقا أنه ثلاثة ثعابين ضخمة، ربما أناكوندا.

هذه الثعابين سقطت من السقف الذي انهار، ويبدو أن أهل المنزل عاشوا لفترة مع هذه الثعابين التي اختبأت في سقف البيت