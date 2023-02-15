نيوزيلندا: إعصار"غابرييل" يخلف أربعة ضحايا وتشريد الآلاف

الجيش النيوزلندي نشر ثلاثة مروحيات للمساهمة في عمليات الإنقاذ

أسفر الاعصار العنيف "غابرييل" الذي ضرب نيوزيلاندا الأربعاء عن مقتل أربعة أشخاص وتشريد 10500 شخص بعد إرغامهم على مغادرة منازلهم.

وشاركت في عمليات الإنقاذ مروحيات عسكرية حاولت إجلاء ناجين من أسطح منزلهم، في حين تواصل العاصمة التي تترافق مع أمطار غزيرة ورياح طريقها جنوب المحيط الهادئ.

الجيش النيوزيلندي نشر ثلاث مروحيات إن إتش-90 في مهمة استطلاع وإنقاذ في منطقة خليج هوك التي تضررت بشدة، فعثرت على عائلات وحيوانات مدللة وموظفين لجأوا إلى أسطح منازل مصنوعة من الزنك، تحيط بهم مياه الفيضانات الموحلة الممتزجة بالنفايات والركام.

وقال متحدث عسكري إنه "في بعض الحالات وصلت مياه الفيضانات إلى مستوى الطابق الثاني لمنازل، وتُبذل الجهود لإنقاذهم منها".

كما تسببت الكارثة في قطع طرق وانهيار منازل وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من الجزيرة الشمالية النيوزيلندية، التي يعيش فيها فيها أكثر من ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة.

وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية. وأعلنت الشرطة العثور على جثة طفل في بلدة على الساحل الشرقي النائي، يُعتقد أنه لقي حتفه "بعد أن حاصرته مياه الفيضانات".كما انتشلت ثلاث جثث إحداها لإمرأة جرفتها انزلاقات التربة، وشخص يعتقد أنه متطوع في الاطفاء علق في انهيار منزل.

رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هبكينز صرح إن "الدمار واسع وتخطت تداعياته الممتلكات وموارد رزق الناس". وأضاف "تأكدت وفاة أربعة أشخاص والحزن لا يوصف".

وقال هيبكينز تعليقا حول 1400 بلاغ عن أشخاص مفقودين "نتوقع أن يتم العثور على غالبية هؤلاء الأشخاصلكن هناك العديد من المفقودين الذين تشعر الشرطة بالقلق بشأنهم".