الصين تعلن تحقيق "انتصار ساحق" على فيروس كورونا

"تم تحقيق نصر ساحق كبير في الوقاية من الجائحة ومكافحتها".

اعتبر مسؤولون كبار في الصين أن بلادهم حققت "انتصارا ساحقا" على وباء كورونا، قائلين إن جهود البلاد أدت إلى تلقي أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم وإن لديها أقل معدل وفيات في العالم.

وقالت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في اجتماع، الخميس: "مع الجهود المستمرة لتحسين تدابير الوقاية والسيطرة على (كوفيد 19) منذ نوفمبر 2022، حققت استجابة الصين انتقالا سلسا في وقت قصير نسبيا".

وأضافت: "تم تحقيق نصر ساحق كبير في الوقاية من الجائحة ومكافحتها".

وأوردت وسائل الاعلام الرسمية أن ما يقرب من 800 ألف حالة خطيرة تلقت العلاج المناسب، لكن المسؤولين حذروا من أنه بينما يستمر الوضع الوبائي في التحسن بالصين، لا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور.

وبعد أكثر من شهر من إلغاء القيود الصحية، أبلغت الصين عن تسجيلها حوالي 60 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في المؤسسات الطبية في البلاد بين 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، و12 الشهر الجاري، وهي حصيلة يعتقد أنها لا تعكس العدد الفعلي الأعلى للوفيات.

وشهدت البلاد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بعد رفع تدابيرها الصحية الصارمة في مطلع ديسمبر، ما أثار مخاوف من أن تصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أرضاً خصبة لمتحورات جديدة أشد عدوى أو خطورة.

وأدى هذا التحول إلى انتشار الفيروس بين المواطنين الذين كانوا محميين إلى حد بعيد من المرض منذ ظهوره في مدينة ووهان أواخر عام 2019.