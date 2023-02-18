رغم التوترات بين البلدين.. مسؤولون صينيون في أول زيارة إلى تايوان منذ بدء جائحة كورونا

وصلت مجموعة من المسؤولين الصينيين إلى تايوان في أول زيارة منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جائحة كوفيد-19

وصل مسؤولون صينيون اليوم السبت، إلى تايوان لحضور مهرجان ثقافي في تايبه بدعوة من حكومة المدينة، ويأتي ذلك في ظل التوتر العسكري بين البلدين عبر مضيق تايوان، في المقابل نظمت مجموعة صغيرة من أنصار استقلال تايوان احتجاجا على الزيارة خارج المطار بتايبه ورددوا "تايوان والصين، دولتان منفصلتان".

ووصلت مجموعة من المسؤولين الصينيين إلى تايوان في أول زيارة منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جائحة كوفيد-19، في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية عبر مضيق تايوان، وذلك لحضور فعالية ثقافية.

وكان قد سمحت حكومة تايوان الأسبوع الماضي، بزيارة 6 مسؤولين بقيادة ليو شياو دونغ نائب رئيس مكتب شؤون تايوان الصيني في شنغهاي لحضور مهرجان ثقافي في تايبه بدعوة من حكومة المدينة.

ونظمت مجموعة صغيرة تضم نحو عشرة من أنصار استقلال تايوان احتجاجا على زيارة ليو خارج المطار بتايبه ورددوا "تايوان والصين، دولتان منفصلتان".

Sam Yeh / AFP

وأفاد مجلس شؤون صناعة السياسة الصينية في تايوان أنه سُمح للمجموعة بهذه الزيارة طالما أنها تحافظ على عدم لفت الأنظار. وأبدى أمله في أن تعزز الزيارة التفاهم المتبادل و"العلاقات الصحية والمنظمة" في المستقبل.

وعلى الرغم من رفض الصين التحدث إلى حكومة تايوان منذ تولى الرئيسة تساي إينج وين منصبها في عام 2016 اعتقادا منها بأنها انفصالية فقد استمرت الزيارات المتبادلة بين المدن إلى أن توقفت بسبب جائحة كورونا.