كوريا الشمالية تطلق صواريخ وتهدد بتحويل المحيط الهادئ إلى 'ميدان رماية'

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن "سلسلة تحركات كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق صواريخها الباليستية المتكررة، تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي"

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر يوم الإثنين، مهددة بتحويل المحيط الهادئ إلى "ميدان رماية".

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية، في حديث لوسائل الإعلام الرسمية: "إن تكرار استخدام المحيط الهادئ كمجال إطلاق نار يعتمد على عمل القوات الأمريكية".

أبلغت كل من كوريا الجنوبية واليابان عن إطلاق الصواريخ، الأمر الذي أدى إلى إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان "الأمين العام يدين بشدة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخا باليستيا آخر من مدى عابر للقارات" في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

ودعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى "الكف فورا عن القيام بأي أعمال استفزازية أخرى".

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن "سلسلة تحركات كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق صواريخها الباليستية المتكررة، تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي".

يأتي ذلك بعد تهديدات من بيونغ يانغ بالرد عسكريًا على التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية. وأطلقت كوريا الشمالية يوم السبت صاروخا سقط قبالة الساحل الياباني. وردا على ذلك، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة جوية يوم الأحد، وردت بدورها بإطلاق يوم الاثنين.

قبل يومين، نددت دول مجموعة السبع بـ"السلوك غير المسؤول" لكوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات. وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك اثر اجتماع في ميونيخ إن "السلوك غير المسؤول لكوريا الشمالية يستدعي ردا موحدا من المجتمع الدولي، يشمل إجراءات جديدة مهمة يتخذها مجلس الأمن الدولي".