لغز يحير اليابانيين: العثور على كرة عملاقة غامضة على إحد شواطئ البلاد

عثر على الكرة الغامضة من قبل واحدة من المارة ويجري التحقق في ماهيتها

عثر على كرة حديدية غامضة بقطر متر ونصف على الشواطئ اليابانية. وذكرت صحيفة "أساهي نيوز" اليابانية أن السلطات المحلية أعلننت أنهم لا يعرفون طبيعة هذه الكرة ومن أين وكيف وصلت، لكنهم استبعدوا في الوقت الحالي وجود خطر لغم أو امكانية انفجار واستبعدوا قيام كوريا الشمالية أو الصين بالتجسس.

https://twitter.com/i/web/status/1627934407850881024 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

شوهدت الكرة لأول مرة من قبل واحدة من المارة التي خرجت للمشي الى جانب شاطئ "انشو"شرقي اليابان بين طوكيو واوسكا،واتصلت هذه السيدة بالشرطة على الفور بعد مشاهدتها كرة حديدية موضوعة عدة أمتار معدودة بجانب خط المياة.

الشرطة اليابانية من جانبها قامت بإغلاق المنطقة واستدعت خبراء متفجرات الذين استخدموا تقنيات الأشعة السينية في محاولة لاكتشاف ماهية هذه الكرة الحديدية الصدئة الغامضة، اكتشفوا بالبداية أن الكرة فارغة ، واستبعدت كافة الاحتمالات لمادة متفجرة.

الغموض الذي يدور حول الكرة الحديدية يثير ضجة في اليابان، وتواصل السلطات التحقيق حول ماهية هذا الغرض الثقيل ومن أين وصل الى هناك.