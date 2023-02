إيران: مقتل وزير الرياضة وإصابة آخرين جراء تحطم مروحية جنوب البلاد

لقي وزير الرياضة الإيراني حامد سجادي مصرعه، وأصيب آخرون، إثر تحطم مروحية كان يستقلها بينما كانت تحاول الهبوط في مجمع رياضي بمدينة بافت جنوب شرق البلاد، وكان برفقة الوزير ممثل مدينة بافت في البرلمان وعدد من مساعدي الوزير ومسؤولي الوزارة.

