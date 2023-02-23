إيران: مقتل وزير الرياضة وإصابة آخرين جراء تحطم مروحية جنوب البلاد

كما قتل في الحادث مدير شؤون الرئاسة في وزارة الرياضة الإيرانية في حادث تحطم مروحية بمحافظة كرمان

لقي وزير الرياضة الإيراني حامد سجادي مصرعه، وأصيب آخرون، إثر تحطم مروحية كان يستقلها بينما كانت تحاول الهبوط في مجمع رياضي بمدينة بافت جنوب شرق البلاد، وكان برفقة الوزير ممثل مدينة بافت في البرلمان وعدد من مساعدي الوزير ومسؤولي الوزارة.

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وقالت الوكالة "سقطت صباح اليوم الخميس، مروحية تقل وزير الشباب والرياضة حميد سجادي أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وأصيب بعض الركاب، ونقلوا إلى مراكز طبية".

بدورها، ذكرت أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن "الوزير أصيب بجروح ومعه 14 راكباً"، مضيفة "يجري التحقيق في السبب الدقيق لهذا الحادث، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق".

فيما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "المروحية كان على متنها بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، رئيس الهيئة الإدارية والتشغيلية في الحكومة الإيرانية ميثم لطفي، وممثل مدينة بافت في البرلمان الإيراني "صمد الله صمدي"، بالإضافة إلى مراسل ومصور هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.