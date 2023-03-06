الولايات المتحدة تشيد بخطة كوريا الجنوبية تعويض ضحايا العمل الجبري في اليابان

لكن ضحايا العمل الجبري انتقدوا الاقتراح مشيرين إلى أنه يقصر كثيرا عن مطالبهم بتقديم اعتذار كامل من طوكيو وتعويض مباشر من الشركات اليابانية المعنية

أشادت واشنطن يوم الاثنين بإعلان كوريا الجنوبية أنها تخطط لتعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب في محاولة لتعزيز العلاقات وسط التهديد النووي لكوريا الشمالية.

تم تجنيد ما يقرب من 780،000 كوري في العمل القسري من قبل اليابان خلال 35 عامًا من الاحتلال، وفقًا لبيانات سيول. قال وزير خارجية البلاد بارك جين إن الأموال من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى التي استفادت من صفقة تعويضات عام 1965 مع طوكيو، والتي شهدت استعادة البلدين العلاقات الدبلوماسية بحزمة تعويضات تبلغ حوالي 800 مليون دولار، ستستخدم لدفع تعويضات للضحايا.

وأضاف أن سيول تأمل في أن تستجيب اليابان "بشكل إيجابي لقرارنا الرئيسي اليوم بمساهمات طوعية من الشركات اليابانية واعتذار شامل".

وأشار الوزير إلى أنه "أعتقد أنه يجب كسر الحلقة المفرغة من أجل مصلحة الشعب على مستوى المصلحة الوطنية".

رحب وزير خارجية طوكيو يوشيماسا هاياشي بالخطة الجديدة قائلا إنها ستساعد على استعادة العلاقات "الصحية" بعد سنوات من التوترات. كما أشاد البيت الأبيض بالمبادرة ووصفها بأنها "فصل جديد رائد من التعاون والشراكة بين اثنين من أقرب حلفاء الولايات المتحدة".

وعلق وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين يوم الأحد على التطور الأخير بالقول " إن واشنطن استلهمت من العمل الذي قاموا به لتعزيز علاقاتهم الثنائية". وأضاف أن العلاقة الثلاثية "مركزية في رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة". وقال بلينكين "إننا نحيي (سيول وطوكيو) على شجاعتهما ورؤيتهما، وندعو المجتمع الدولي للانضمام إلى إشادتنا بهذا الإنجاز العظيم".

لكن ضحايا العمل الجبري انتقدوا الاقتراح مشيرين إلى أنه يقصر كثيرا عن مطالبهم بتقديم اعتذار كامل من طوكيو وتعويض مباشر من الشركات اليابانية المعنية.