تايوان تحذر من "دخول مفاجيء للجيش الصيني" لمناطق قريبة من الجزيرة

قال تشيو، ردا على أسئلة من أحد المشرعين، إن "جيش التحرير الشعبي يمكن أن يجد أعذارًا لدخول مناطق قريبة من البحر الإقليمي والمجال الجوي لتايوان"

أعلن وزير الدفاع التايواني تشيو كوتشينج، اليوم الاثنين، أن الجزيرة يجب أن تكون في حالة تأهب قصوى هذا العام ترقبا لأي "دخول مفاجئ" من قبل الجيش الصيني إلى مناطق قريبة من أراضيها، وسط تصاعد التوترات العسكرية على طول مضيق تايوان الحساس.

وقال تشيو، ردا على أسئلة من أحد المشرعين، إن "جيش التحرير الشعبي يمكن أن يجد أعذارًا لدخول مناطق قريبة من البحر الإقليمي والمجال الجوي لتايوان حيث تعزز الجزيرة العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة".

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، قد قال أمس الأحد إنه "يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية إعادة التوحيد السلمي للصين ، وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان"، وقالت الحكومة التايوانية، ردا على تصريحاته، إنه "يتعين على الصين أن تحترم تمسك الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية".

قال مجلس الشؤون السياسية في تايوان في بيان إنه يتعين على الصين التعامل مع القضايا عبر مضيق تايوان بطريقة براغماتية وعقلانية ومتساوية وقائمة على الاحترام المتبادل.

وافقت الولايات المتحدة على بيع المزيد من الأسلحة إلى تايوان ، بما في ذلك ما قيمته 619 مليون دولار من الذخيرة لطائرات مقاتلة من طراز F-16 ، في قرار قد يثير نقطة خلاف أخرى بين الولايات المتحدة والصين ، التي تدعي أن الجزيرة هي أراضي.

وصلت التوترات بين الصين والولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم الأمريكي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ، والتي شملت زيارات كبار السياسيين وعدد من القضايا الأخرى ، بما في ذلك بالون تجسس صيني مزعوم عبر الولايات المتحدة قبله. اسقطت الشهر الماضي.