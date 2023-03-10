السعودية: إعدام مواطنين خططا لتنفيذ "هجمات إرهابية" ضد مواقع أمنية

السعودية: تنفيذ ثالث حكم إعدام بقضايا إرهاب خلال أسبوع

أعدمت السلطات السعودية، الخميس، شخصين مدانين بجرائم مختلفة مرتبطة بالإرهاب من بينها التخطيط لتنفيذ "عملية انتحارية" ضد مقرات أمنية، متهمة إياهما باعتناق "المذهب التكفيري".

وقالت الوزارة في بيان إن المدانين هما علي الأحمري وإبراهيم هروبي، وإنهما أدينا بالانضمام لخلية إرهابية وتوفير الأسلحة والذخائر، ورصد المواقع والمقرات الأمنية وتصويرها بقصد استهدافها وقتل رجال الأمن.

وأضاف البيان أنهما "اعتنقا المنهج التكفيري المسوغ لأفعالهم"، مشيراً إلى أن "هروبي" قدّم الدعم المالي والمعنوي لأعضاء الخلية، وشرع في تصنيع متفجرات للإخلال بالأمن الداخلي، وعزم على القيام بعملية انتحارية تستهدف مواقع ومقرات أمنية ورجال أمن. ولفت البيان إلى أن الأحمري انضم لتنظيم إرهابي، وبايع زعيمه وكان يحوز حزاماً ناسفاً.

ووفقاً للبيان، فقد تمكنت أجهزة الأمن من توقيف الرجلين وأحالتهما للقضاء الذي حكم على "الأحمري" بالقتل تعزيراً، وعلى "هروبي" بإقامة حد الحرابة قتلاً.

وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا الحكم على الرجلين، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعاً بحقهما، بحسب البيان. ونُفذ حُكم القتل تعزيراً بحق الأحمري، وتنفيذ حد الحرابة بحق هروبي في وقت سابق اليوم بمنطقة مكة المكرمة.