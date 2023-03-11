الصين: تعيين لي تشيانغ رئيسا للحكومة بولاية جديدة لمدة 5 سنوات

حصل لي تشيانغ المرشّح الوحيد لمنصب رئاسة الوزراء، اليوم السبت خلال عملية تصويت أخرى من النواب المجتمعين في قصر الشعب في بكين، على 2936 صوتاً

اختير لي تشيانغ الذي يعد أحد المقربين جدا من شي جينبينغ، اليوم السبت، لرئاسة الوزراء بعد يوم من فوز الرئيس الصيني بولاية ثالثة، وفاز شي جينبينغ البالغ من العمر 69 عاماً، أمس الجمعة، بولاية جديدة لمدة 5 سنوات، بعد تصويت بالإجماع في البرلمان في ما يشكّل تتويجاً لصعود جعله أقوى رئيس للبلاد منذ أجيال.

ولأنّ البرلمان تابع عمليا للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، فإنّ نتيجة الاقتراع لم تكن موضع شكّ.

وحصل لي تشيانغ المرشّح الوحيد لمنصب رئاسة الوزراء، اليوم السبت خلال عملية تصويت أخرى من النواب المجتمعين في قصر الشعب في بكين، على 2936 صوتاً، فيما صوّت ثلاثة نوّاب ضدّه وامتنع ثمانية عن التصويت.

وطُلب من الصحافيين مغادرة قاعدة المجلس عندما قام النواب بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتشيانغ (63 عاماً) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وقد تضرّرت صورته إلى حد ما في الربيع أثناء الحَجْر الفوضوي في مدينته. وهو يخلف لي كه تشيانغ الموجود في منصبه منذ العام 2013.

بعد تعيينه، أدى لي تشيانغ اليمين الدستورية. وأقسم على "العمل الجاد لبناء دولة اشتراكية حديثة عظيمة".