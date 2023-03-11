أفغانستان: مقتل حارس أمن وإصابة خمسة صحافيين وثلاثة أطفال بتفجير

أوضح صحافي محلي اسمه عاطف عريان أصيب في أذنه أن بعد إلقاء مسؤول كبير في طالبان كلمة، غنّى أطفال النشيد الوطني "عندما سَمعتُ دويًا قوياً".

قتل حارس أمن وأصيب 5 صحافيين أفغان و3 أطفال بجروح، اليوم السبت، بانفجار قنبلة في مزار شريف في شمال أفغانستان، خلال احتفال مخصص لصحافيين، بحسب الشرطة وأحد المشاركين.

وأوضح صحافي محلي اسمه عاطف عريان أصيب في أذنه أن بعد إلقاء مسؤول كبير في طالبان كلمة، غنّى أطفال النشيد الوطني "عندما سَمعتُ دويًا قوياً".

وأكد المتحدث باسم الشرطة في بلخ، محمد آصف وزيري، أنّ حارسًا كان يراقب المبنى حيث يقام الاحتفال في طابق سفلي قُتل، وأصيب خمسة صحافيين وثلاثة أطفال.

وتابع عاطف عريان "عندما وقع الانفجار سادت الفوضى، وحاول الجميع الهروب خوفاً من انهيار المبنى"، مضيفاً أنّ بعض زملائه "أصيبوا بجروح خطيرة".

ونظم مركز ثقافي التجمّع بمناسبة "يوم الصحافيين الوطنيين".

استهدفت هجمات صحافيين أفغان باستمرار قبل تولي طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن العديد من تلك الهجمات.

ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من اغتيال حاكم ولاية بلخ وعاصمتها مزار شريف، في المدينة نفسها.