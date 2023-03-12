تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن انفجار استهدف صحفيين أفغان

وقتل حارس أمن وأصيب 5 صحافيين أفغان و3 أطفال بجروح، أمس السبت، بانفجار قنبلة خلال احتفال مخصص لصحافيين، بحسب الشرطة وأحد المشاركين.

أكد تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الأحد، عبر حسابه على تلغرام، مسؤوليته عن انفجار وقع أمس السبت، في مزار شريف في شمال أفغانستان.

وقتل حارس أمن وأصيب 5 صحافيين أفغان و3 أطفال بجروح، أمس السبت، بانفجار قنبلة خلال احتفال مخصص لصحافيين، بحسب الشرطة وأحد المشاركين.

وجاء الانفجار بعد يومين فقط من وفاة حاكم الإقليم في انفجار تبناه التنظيم أيضا.

ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من اغتيال حاكم ولاية بلخ وعاصمتها مزار شريف، في المدينة نفسها.

استهدفت هجمات صحافيين أفغان باستمرار قبل تولي طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن العديد من تلك الهجمات.