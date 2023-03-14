بعد قيود استمرت ثلاث سنوات: الخارجية الصينية تعلن إصدار تأشيرات دخول البلاد بدءا من يوم غد الأربعاء

سيتم دراسة الطلبات الجديدة والموافقة عليها، وستتيح التأشيرات الصادرة قبل 28 آذار/مارس 2020 والتي لا تزال صالحة، لحامليها دخول الصين.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في مذكرة، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من يوم غد الاربعاء، ستعمل على إصدار "كل أنواع تأشيرات الدخول" بما فيها السياحية بعد قيود مشددة فرضت مدة ثلاثة أعوام أدت الى إغلاق البلاد أمام العالم بسبب وباء كورونا، ونشرت سفارتا الصين في الولايات المتحدة وفرنسا الكترونيا مذكرة مماثلة، وأشارت إلى أنه سيتم دراسة الطلبات الجديدة والموافقة عليها، وستتيح التأشيرات الصادرة قبل 28 آذار/مارس 2020 والتي لا تزال صالحة، لحامليها دخول الصين.

وسيتيح الإعلان للوافدين إلى شنغهاي على متن سفن سياحية أو الى جزيرة هاينان السياحية (جنوب) وكذلك لبعض المجموعات السياحية الوافدة من هونغ كونغ ومكاو ومن دول منضوية في رابطة دول جنوب شرق آسيا، السفر من دون تأشيرة.

يأتي هذا الاعلان غداة اختتام الدورة السنوية المهمة للبرلمان الصيني الذي صادق على تولي الرئيس شي جينبينغ ولاية جديدة من خمس سنوات هي الثالثة له على رأس البلاد وتعيين رئيس وزراء جديد، حيث حذر رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ، أمس الاثنين، من أنه سيكون من الصعب لبلاده أن تحقق هذه السنة هدفها النمو البالغ "حوالى 5%"، أحد أدنى مستويات النمو منذ عقود في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.

ورفعت الصين فجأة في كانون الأول/ديسمبر المنصرم معظم الإجراءات التي فرضتها خلال ثلاث سنوات وكانت من بين الأكثر صرامة في العالم وأثرت بشدة على اقتصادها وأثارت احتجاجات في كل أنحاء البلاد، وفي كانون الأول/يناير المنصرم من العام الجاري تخلت السلطات الصينية عن الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج، وهو كان من أبرز الإجراءات في إطار استراتيجية "صفر كوفيد" التي اعتمدتها الحكومة.

وكانت الصين، أول دولة ينتشر فيها وباء كورونا الذي كان غير معروف آنذاك، أغلقت فجأة في آذار/مارس 2020 كل حدودها أمام حاملي تأشيرات الدخول وبينهم حاملو تصاريح الإقامة خشية انتشار موجة جديدة من الإصابات الوافدة من الخارج.