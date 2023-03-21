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هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب أفغانستان وباكستان

i24NEWS

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رجل ينظف الأنقاض بعد زلزال ضرب قرية جايان في إقليم باكتيكا بأفغانستان.
AP Photo/Ebrahim Noorooziرجل ينظف الأنقاض بعد زلزال ضرب قرية جايان في إقليم باكتيكا بأفغانستان.

وحدّد مركز الزلزال على بعد 40 كيلومترا إلى جنوب-جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات أفغانستان وباكستان ليل أمس الثلاثاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام، أن زلزالا قويا ضرب الهند وأفغانستان وباكستان وعدد من الدول المجاورة بما في ذلك الصين، وبحسب بعض التقارير، فقد بلغت قوته 7.7 درجة وكان مركز الزلزال يقع على بعد 55 ميلاً من منطقة كالاجان الأفغانية في الجزء الشمالي من مقاطعة كابول. 

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وحدّد مركز الزلزال على بعد 40 كيلومترا إلى جنوب-جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان. وبحسب الهيئة الأميركية ضرب الزلزال على عمق أكثر من 295 كلم.

https://twitter.com/i/web/status/1638224388792131588

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