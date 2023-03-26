الصين تُعلن إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس، وتايوان ترى أن العلاقات مع هندوراس أتى نتيجة "الإكراه والترهيب"

وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ "أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو".

أعلنت الصين، اليوم الأحد، إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس في ما يشكل انتصارا لبكين مع ابعادها حليفا جديدا عن تايوان التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم.

وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ "أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو".

من جهتها، اتهمت تايوان الصين، اليوم الأحد، بالضغط على حلفائها الذين يتراجع عددهم للانضمام إلى صفوفها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين تايوان وهندوراس.

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في بيان "قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وهندوراس يندرج في إطار سلسلة من الإكراه والترهيب تقلص الصين موقع (تايوان) على الساحة الدولية منذ فترة طويلة معرضة السلام والاستقرار الاقليميين للخطر بطريقة أحادية الجانب".